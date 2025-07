No Vietnã, multiplicam-se cursos de verão para formação de catequistas

"A missão do catequista é também ser um companheiro, um semeador de fé e uma ponte que conecta as crianças a Cristo, sob a guia do Espírito Santo".

De acordo com os dados disponíveis, o número de católicos no Vietnã hoje é de aproximadamente 7.295.000, o equivalente a 7,21% da população. As comunidades católicas estão organizadas em 27 dioceses e há mais de 56.000 catequistas.

Vatican News com Agência Fides

No Vietnã, durante as férias escolares, entre junho a agosto, as aulas de catecismo também são suspensas. Os catequistas fazem uma pausa após nove meses de ensino para as crianças. No entanto, eles também aproveitam este intervalo para aprimorar seus conhecimentos profissionais no ensino de catecismo. A maioria das paróquias do país organiza cursos de curta duração para catequistas durante o verão.

Recentemente, no Centro Pastoral da Diocese de Bac Ninh, o Comitê Catequético Diocesano organizou um curso de formação de verão dirigido a catequistas de várias paróquias da diocese. No início dos dias de formação, o Pe. Dominic Nguyen Nhu Khue falou sobre a situação atual do ensino de catecismo na diocese, enfatizando a necessidade de inovar os métodos e programas de ensino para adaptá-los à situação pastoral atual. "O papel essencial dos catequistas - enfatizou - é atuar como uma 'ponte' para levar a Palavra de Deus às crianças, e os catequistas devem se tornar pessoas que inspiram o aprendizado do catecismo por meio de seu testemunho de vida e serviço dedicado."

Na era digital atual, meninos e meninas estão absortos em seus celulares e em constante conexão com as redes sociais. A Bíblia e a pedagogia catequética apresentadas pelas religiosas no curso não apenas fornecem conhecimentos básicos, mas também oferecem abordagens flexíveis e adequadas a cada local e a cada grupo específico de catequizandos.

Em sua homilia na Missa de abertura do curso de formação para 80 catequistas na diocese de Bui Chu, no norte do Vietnã, o padre Joseph Nguyen Trong Tinh, responsável pela Comissão para o Catecismo, recordou a obra do Espírito Santo na evangelização. "O Espírito Santo - disse ele - foi a força que ajudou os apóstolos a irem corajosamente pregar o Evangelho apesar do perigo, e o mesmo vale para os catequistas, que precisam da ajuda do Espírito Santo."

Eles desempenham um papel muito importante na paróquia, ensinando catecismo a crianças de 4 a 18 anos. Dependendo da situação específica, o número de alunos e catequistas em cada paróquia varia. Além de religiosos e religiosas, a maioria dos catequistas são paroquianos que se voluntariam para ensinar catecismo.

A formação e a seleção de catequistas também são flexíveis na Igreja vietnamita: eles são gerenciados diretamente pelo pároco e sob a orientação de religiosos e religiosas, que possuem o conhecimento e as habilidades específicas para ensinar catecismo às crianças da paróquia.

Na Diocese de Hai Phong, no norte do Vietnã, o Comitê Catequético também organizou cursos de formação em pedagogia catequética para as paróquias diocesanas, com a participação de 140 catequistas.

A Sra. Maria Maddalena Pham Thi Thuy, secretária da Comissão Catequética da Arquidiocese de Saigon, apresentou os fundamentos da pedagogia catequética: princípios de ensino, habilidades na apresentação da Palavra de Deus e métodos de abordagem às crianças na atualidade. Além disso, os catequistas exploraram temas importantes como psicologia infantil, métodos de preparação de aulas e, em particular, a apresentação da Palavra de Deus em relação à vida interior de oração.

Padre Peter Hoang Van Do, responsável pela Comissão Catequética, exortou e convidou cada catequista a se tornar uma testemunha viva da Palavra de Deus no contexto da educação na fé. A missão do catequista, afirmou, é também ser um companheiro, um semeador de fé e uma ponte que conecta as crianças a Cristo, sob a guia do Espírito Santo, para ajudar as crianças a encontrarem verdadeiramente a Palavra de Deus de forma viva.