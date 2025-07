SACRU, os jovens no centro do 1º Relatório: de Sydney aos Andes por mundo mais justo

Em sua primeira publicação conjunta dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Aliança Estratégica das Universidades Católicas de Pesquisa destaca o compromisso de diversos estudantes e professores para criar um mundo mais justo. Com projetos e iniciativas no mundo inteiro, o relatório pretende ser um convite à reflexão e à ação

As universidades da Aliança Estratégica das Universidades Católicas de Pesquisa (Strategic Alliance of Catholic Research Universities, SACRU) unem suas intenções e expertise no "Relatório Impulsionando a Mudança Global", a primeira publicação conjunta da organização dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Resultado da contribuição compartilhada de estudantes e professores de sete universidades parceiras, o Relatório oferece uma geografia concreta do compromisso acadêmico católico no mundo em relação às principais questões da sustentabilidade. Destinado a universidades, instituições internacionais, formuladores de políticas, fundações, mídia e cidadãos ativos nos campos educacional, social e civil, o Relatório pretende ser um convite à reflexão e à ação, deixando pistas concretas para um futuro mais justo.

Professores e alunos trabalhando juntos

As contribuições coletadas – feitas por 15 professores e alunos – incorporam uma abordagem internacional, interdisciplinar e intergeracional única. O Relatório apresenta uma seleção criteriosa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, selecionados de acordo com as áreas de especialização e as iniciativas mais representativas das universidades da SACRU, desde o podcast da “Universidade Católica Portuguesa” para combater o estigma da saúde mental até o sistema de irrigação construído pelo Boston College para levar água potável a um vilarejo no Equador.

“Este documento nos lembra que cuidar da nossa casa comum não é apenas uma necessidade científica ou política, mas um imperativo moral que exige nossa consciência coletiva e nossa criatividade”, comentou Zlatko Skrbis, presidente da SACRU e reitor da Universidade Católica Australiana. Pier Sandro Cocconcelli, secretário-geral da SACRU e decano da Faculdade de Ciências Agrárias, Alimentares e Ambientais da Universidade Católica, enfatiza o papel central dos jovens: “Enfrentar os desafios globais exige não apenas a expertise de acadêmicos consolidados, mas também as perspectivas de jovens pesquisadores e estudantes. Nosso compromisso coletivo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se baseia na convicção de que o desenvolvimento sustentável é um chamado à ação para todos”.

A rede e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A SACRU é uma rede internacional que inclui: a Australian Catholic University (Austrália), o Boston College (EUA), a UC Chile (Chile), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil), a Sophia University (Japão), a Universidade Católica Portuguesa (Portugal), a Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália) e a Universitat Ramon Llull (Espanha). A missão da SACRU é promover a cooperação global entre universidades católicas de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento do Ensino Superior para o Bem Comum. O Secretariado da SACRU está sediado na Università Cattolica del Sacro Cuore.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 metas globais adotadas pelas Nações Unidas em 2015, como parte da Agenda 2030, para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. Cada objetivo aborda desafios cruciais, como mudanças climáticas, igualdade de gênero, acesso à educação, saúde, trabalho decente e justiça social. A seguir, os projetos listados no relatório.

ODS 3 – Saúde e bem-Estar

A Universidade Católica Portuguesa propõe uma reflexão profunda sobre saúde mental e a responsabilidade das universidades na promoção de ambientes saudáveis ​​e acolhedores. Sofia Torneiro, estudante de psicologia e criadora do podcast MindCast, partilha propostas para promover a consciencialização sobre o tema e superar o estigma: da extensão da teleterapia à integração da educação em saúde mental nos currículos escolares.

ODS 4 – Educação de qualidade

A Universitat Ramon Llull questiona o papel da inteligência artificial nos processos educativos, sublinhando a necessidade de um humanismo digital. A análise propõe um equilíbrio entre o progresso tecnológico e o desenvolvimento integral da pessoa, promovendo uma educação inclusiva e crítica, capaz de orientar a utilização da IA ​​para o bem comum.

ODS 6 – Água potável e saneamento

O Boston College aborda a questão crucial da gestão sustentável dos recursos hídricos. A contribuição apresenta um projeto para promover o acesso à água potável na região amazónica do Equador. A iniciativa integra pesquisa científica, ação social e formação local.

ODS 13 – Combate às mudanças climáticas

Da América Latina, a UC Chile propõe uma análise das estratégias climáticas, convidando-nos a reler a relação entre o homem e a natureza à luz da Laudato Si’. A contribuição relembra o papel das universidades na formação de uma consciência ecológica e no desenvolvimento de políticas públicas baseadas na justiça e na sustentabilidade.

ODS 15 – Vida na terra

A Sophia University, no Japão, destaca o modelo Satoyama, um exemplo de harmonia entre o homem e a natureza. Um paradigma cultural e científico que coloca em diálogo ecologia, espiritualidade e gestão responsável do território, oferecendo uma alternativa sustentável à urbanização descontrolada.

ODS 16 – Paz, justiça e instituições sólidas

A Università Cattolica del Sacro Cuore reflete sobre o próprio significado de “instituição” e sobre a necessidade de redescobrir o papel das universidades como espaços de pensamento crítico, responsabilidade e engajamento cívico. A contribuição destaca a ligação entre educação e cidadania ativa em uma tempo de crises democráticas.

ODS 17 – Parcerias para os Objetivos

A ACU discute o valor de alianças acadêmicas internacionais, como a SACRU, mostrando como a colaboração entre universidades pode ampliar o impacto de iniciativas científicas e educacionais. A sinergia entre universidades, instituições públicas e organizações internacionais é apontada como uma forma privilegiada de alcançar objetivos comuns.