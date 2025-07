Pe. Ivan: na escuridão da guerra, acompanhar os jovens para a luz de Deus

O sacerdote greco-católico da Arquidiocese de Ternopil-Zboriv está em Roma com seus dois filhos, de 18 e 13 anos, para o Jubileu dos Jovens. Ele falou à mídia vaticana sobre os desafios da pastoral juvenil em um momento em que tudo parece sem sentido: "Todos os dias, quando rezamos, quando abençoamos os feridos nos hospitais ou ajudamos os soldados que retornam à paróquia, quando conversamos com crianças que perderam um dos pais, vemos que Deus quer que nos entreguemos a Ele completamente"

Svitlana Dukhovych – Cidade do Vaticano

Padre Ivan Sichkaryk chegou a Roma com toda a família, vindo de Ternopil. Ele é sacerdote da Igreja Greco-Católica da Arquieparquia de Ternopil-Zboriv, casado e pai de dois filhos, de 18 e 13 anos. E é olhando para os seus filhos, mas também para todos os jovens e adolescentes que celebram o Jubileu a eles dedicado, que o sacerdote, convidado do Programa Ucraniano da Rádio Vaticano, reflete sobre o que significa crescer e aprender nesta fase em que a vida começa a florescer, bem como a conviver com o perigo constante dos bombardeios.

Com Deus, vencer o medo

"Quando uma pessoa entende que a direção certa é o caminho em direção à luz, à verdade, em direção a Cristo, todo o resto, de alguma forma, se resolve", diz o sacerdote envolvido no trabalho pastoral.

“Nossa cidade fica bem longe da linha de frente, mas nas últimas semanas, os ataques aéreos russos se intensificaram em todo o país, e nossas vidas são pontuadas pelo som de sirenes e pelo barulho de explosões”, explica ele. Durante as noites sem dormir, o medo domina. “Medo não somente por ti mesmo, mas pela vida de teus entes queridos, amigos e, depois, pela Igreja, pela paróquia, pelo seminário, pelos cidadãos. Nunca se sabe onde aquele míssil vai cair, e o único pensamento é: Deus, salve-nos, ajude-nos.”

A ansiedade dos jovens ucranianos

O filho mais velho, Volodymyr, que completou 18 anos recentemente, é estudante universitário. “Quando a sirene de ataque aéreo soa - explica ele - as aulas são interrompidas, mas ainda temos a sorte de poder assistir presencialmente. Em outras regiões, mais próximas da zona de conflito, o aprendizado ocorre exclusivamente on-line.”

Embora a guerra já dure três anos e meio, as pessoas tentam manter uma aparência de uma certa "normalidade", e os estudantes estão fazendo a sua parte. Mas a ansiedade e o medo estão sempre presentes. "Há estudantes, às vezes crianças, que buscam um abrigo e desmaiam assim que veem um avião em voo."

Conscientes do valor da vida

Apesar do que está acontecendo neste tempo de violência, a confiança em Deus se fortalece a cada dia e ajuda a resistir ao sentimento de impotência diante desta realidade, enfatiza Pe. Ivan Sichkaryk: "Todos os dias, quando rezamos ao Senhor durante a liturgia, quando abençoamos os feridos nos hospitais, quando ajudamos nossos soldados que retornaram à paróquia, quando conversamos com crianças que perderam um dos pais, vemos que Deus quer que nos entreguemos a Ele completamente." Saber que fazemos parte dos planos do Senhor nos permite adquirir uma nova consciência do valor da vida: "Se tens consciência disso, então também sabes que o próximo passo é crescer na fé, no amor e na caridade para com os outros."

O significado do Jubileu

Na Ucrânia, assim como em outras paróquias e comunidades ao redor do mundo, em preparação para o Jubileu da Juventude, os jovens fizeram uma pausa para refletir sobre o tema da esperança. "Se uma pessoa não tem esperança, provavelmente não sobreviverá", diz padre Volodymyr. "É essencial ter esperança." "Eu - acrescenta. ele - tento acreditar em um futuro melhor, no fim da guerra, que depois da guerra nosso país se reerguerá e que haverá reconstrução e desenvolvimento. Deus e a Igreja nos ajudam muito em nossa esperança. Eu rezo e creio. Vim aqui a Roma também para rezar pelo fim da guerra."