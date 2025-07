Seminário Maior de Díli celebra os seus primeiros 25 anos

Ao longo de 25 anos, 989 seminaristas diocesanos e religiosos estudaram e receberam formação no Seminário Maior. Destes, 118 foram ordenados sacerdotes. Atualmente, 245 seminaristas estudam na instituição

Os jovens sentem-se felizes por viverem a sua vocação seguindo Cristo diariamente e servindo a Igreja. Esta é a realidade vivida no Seminário Maior de São Pedro e São Paulo, em Díli, Timor-Leste, que celebrou recentemente o seu 25º aniversário.

Este pequeno país do Sudeste Asiático, onde mais de 90% da população é católica, recebeu a visita do Papa Francisco há pouco menos de um ano, que na Catedral da Imaculada Conceição, em Díli, encontrou bispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, diáconos e catequistas.

Ao longo de 25 anos, 989 seminaristas diocesanos e religiosos estudaram e receberam formação no Seminário Maior. Destes, 118 foram ordenados sacerdotes.

Atualmente, 245 seminaristas estudam na instituição. Recentemente, o Pe. Alessandro Brandi, membro da Pontifícia Sociedade de São Pedro Apóstolo (POSPA), visitou o Seminário Maior. Ele concelebrou a Santa Missa que marcou o 25º aniversário da sua fundação no pátio da igreja. O rito foi presidido por Norberto do Amaral, bispo de Maliana e presidente da Conferência Episcopal de Timor-Leste. Também estave presente o bispo de Baucau, D. Leandro Maria Alves.

Durante as celebrações, além dos momentos festivos e de partilha, houve também encontros com seminaristas das outras duas instituições de Díli: o Seminário propedêutico "São João Maria Vianney" e o Seminário menor "Nossa Senhora de Fátima". Atualmente, o primeiro conta com 106 jovens, enquanto o segundo conta com 195.

Padre Alessandro teve a oportunidade de ilustrar detalhadamente a vocação e as atividades das quatro Pontifícias Obras Missionárias, com especial destaque para a Pontifícia Sociedade de São Pedro Apóstolo e para a forma como são angariados fundos para os subsídios que chegam à ilha para apoiar a formação dos seminaristas.

"Sejam seminaristas felizes, mantenham e cultivem sempre um bom relacionamento com os vossos formadores. E vice-versa", foi a recomendação final do sacerdote.