Terra Santa, a Caritas Italiana ao lado daqueles que sofrem

Foi definido um novo programa de intervenções para a Palestina: apoio ao emprego, ajuda à paróquia de Gaza e promoção do diálogo

Vatican News

O trabalho humanitário da Caritas Italiana em apoio às populações da Faixa de Gaza e da Cisjordânia continua. A instituição caritativa desenvolveu um novo programa de intervenções com três objetivos principais: fornecer ajuda humanitária imediata aos mais vulneráveis em Gaza e na Cisjordânia; iniciar um percurso de reabilitação socioeconômica para os muitos que perderam seus empregos na Cisjordânia; e dar continuidade ao frágil processo de construção do diálogo entre israelenses e palestinos por uma paz duradoura.

Apoio não somente à comunidade cristã

Este programa de intervenções, no valor total de mais de € 260.000, concentrar-se-á particularmente, mas não exclusivamente, na comunidade cristã da Terra Santa, que sofreu graves ataques nos últimos dias. Essas pequenas comunidades continuam a proclamar a "boa nova", apesar da destruição, e são chamadas a "tecer fios de paz". Assistimos, mais uma vez, impotentes, às imagens que chegam de Gaza nas últimas horas. À destruição — como afirma um comunicado da presidência da Caritas Italiana — somam-se os escombros da Paróquia da Sagrada Família, e lamentamos novas vítimas inocentes. Em comunhão com o Santo Padre Leão XIV, a Caritas Italiana lança também seu apelo por um "cessar-fogo imediato". Mas sentimos que é nosso dever e obrigação sustentar as palavras de esperança com um grito profético, uma exortação que não admite mais silêncio ou ambiguidade. O que acontece em Gaza há meses "não é guerra, é crueldade", como afirmou o Papa Francisco em seu último discurso à Cúria Romana. É a face brutal de um conflito que não poupa os mais vulneráveis e que espezinha o direito internacional.

Três Projetos Específicos

O programa de ajuda desenvolvido pela instituição de caridade católica está estruturado em três projetos específicos: o primeiro concentra-se no fortalecimento socioeconômico de famílias e indivíduos vulneráveis na Cisjordânia. Isso envolve estágios de trabalho de seis meses para 30 desempregados, assistência com necessidades básicas para pelo menos 140 famílias, apoio psicossocial para crianças e pais (linha de apoio e centro de aconselhamento), assistência médica (cobertura de serviços) e assistência social para pelo menos 80 idosos. O segundo projeto envolve o apoio às necessidades urgentes da comunidade paroquial de Gaza com a distribuição de itens de higiene pessoal na Paróquia da Sagrada Família para aproximadamente 500 pessoas. Além disso, o programa envolve o engajamento de jovens em universidades, dando continuidade ao projeto de educação para a paz e diálogo entre israelenses e palestinos, iniciado há cerca de 30 anos pela ONG israelense Friendship Village e agora continuado pela School for Peace de Neve Shalom Wahat al-Salam. Cursos de seis meses serão oferecidos, com início no próximo mês e término em junho de 2026, em oito faculdades e universidades israelenses. Esses cursos oferecerão formação teórica e oportunidades vivenciais para promover uma compreensão aprofundada da história e da cultura dos dois povos, suas questões políticas e potenciais caminhos para o diálogo. Esses três projetos são inteiramente financiados pela Caritas Italiana, com contribuições da Caritas Ambrosiana e do Csi. Os projetos humanitários são acompanhados por esforços de advocacy voltados à proteção dos direitos humanos, do direito internacional e do direito à paz.

Junto com o Papa Leão XIV para dizer não à guerra

As presidências da Caritas Italiana e da Caritas Internacional unem-se ao Papa Leão XIV no apelo em favor do fim imediato da barbárie da guerra e por uma resolução pacífica do conflito. "Também nos unimos ao Papa Leão XIV - diz um comunicado da Caritas Internacional - renovando o apelo à comunidade internacional para que observe o direito humanitário e respeite a obrigação de proteger os civis, bem como a proibição de punições coletivas, o uso indiscriminado da força e o deslocamento forçado da população." Não há mais tempo para esperar. É hora de escolher de que lado estamos. E nós - acrescenta a Caritas Italiana - escolhemos estar sempre ao lado dos últimos, das vítimas, daqueles que já não têm voz. Estamos ao lado daqueles que estão sob os escombros. Estamos ao lado daqueles que, todos os dias, em Gaza, continuam a salvar vidas, mesmo correndo o risco das suas. Estamos ao lado do padre Gabriel Romanelli e da pequena comunidade cristã que continua a proclamar, apesar da destruição, a "boa nova" para manter acesa "a chama apagada" e não quebrar "a cana rachada".