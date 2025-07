Vigário Apostólico de Aleppo: "Só o diálogo pode salvar a Síria"

Uma família síria é escoltada por seguranças do governo para fora da cidade de Sweida, em 21 de julho de 2025. (Foto de Bakr ALkasem / AFP) (AFP or licensors)

Em uma semana de confrontos entre drusos, beduínos e forças governamentais, mais de mil civis e combatentes foram mortos, incluindo famílias cristãs e o pastor evangélico druso Khalid Mezheri.A Igreja Latina e o Patriarcado Greco-Ortodoxo pedem intervenção urgente da comunidade internacional e denunciam o papel de milícias ainda fora do controle de Damasco e a interferência externa. O L'Œuvre d'Orient relata centenas de pessoas deslocadas sem comida ou água.

Vatican News com AsiaNews

Também a Igreja Latina, segundo as palavras do vigário apostólico de Aleppo, Hanna Jallouf, "acompanha com profunda preocupação e tristeza a rápida escalada dos acontecimentos" na Província de Sweida (Suwayda), no sul do país, que há uma semana é palco de confrontos entre tribos drusas, beduínos e forças governamentais, mas que também envolvem civis cristãos e membros de outras minorias religiosas. Um dos episódios mais violentos ocorreu na aldeia de al-Qarah, onde várias famílias cristãs teriam sido massacradas. Entre as vítimas estava o pastor Khalid Mezheri, de família drusa, mas que se converteu ao cristianismo. Ele era líder da Igreja Evangélica do Bom Pastor emSweida e foi assassinado junto com sua esposa e filhos.

"A violência e a contraviolência que se verificam atualmente não servem a ninguém. Pelo contrário, inflamam e complicam o caminho para uma solução, obscurecendo a linguagem da razão e da sabedoria", diz a declaração assinada pelo vigário apostólico de Aleppo, o bispo Hanna Jallouf. "Crises só podem ser resolvidas por meio do diálogo, da escuta e da abertura dentro da única família síria."

Um membro das forças de segurança do governo sírio está sentado do lado de fora de uma loja destruída na vila de Walgha, perto da cidade de Sweida, em 21 de julho de 2025. (AFP or licensors)

No domingo, 20 de julho, entrou em vigor uma frágil trégua mediada pelos Estados Unidos e Israel. Israel, que nos dias anteriores havia bombardeado a região de Sweida e o Ministério da Defesa sírio em Damasco como um aviso ao governo, agora liderado pelo presidente Ahmed al-Sharaa (ex-jihadista). Tel Aviv justificou suas ações dizendo que queria proteger a minoria drusa, também presente em Israel e no Líbano.

Na declaração do Vicariato Apostólico de Aleppo não faltam acusações de interferência estrangeira: "Convidamos a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades em relação às violações externas às quais nosso país está sujeito e que ameaçam a unidade e a integridade de nosso povo."

As violências começaram em 13 de julho, após o suposto sequestro de um comerciante druso por tribos beduínas, às quais se juntaram posteriormente forças governamentais.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), sediado no Reino Unido, mais de 1.120 pessoas foram mortas em uma semana, incluindo 427 combatentes drusos e 298 civis, 194 dos quais foram "sumariamente executados por funcionários do Ministério da Defesa e do Interior". Além disso, 354 membros das forças de segurança sírias e 21 beduínos sunitas também foram mortos, três dos quais eram civis, segundo a organização, "executados por combatentes drusos". Outros 15 soldados foram mortos em ataques israelenses. Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) das Nações Unidas, pelo menos 128.000 pessoas foram deslocadas da província devido a confrontos armados.

Famílias beduínas árabes deslocadas viajam com seus pertences em direção à cidade de Busra al-Harir, província de Daraa, de As Suwayda, Síria, em 17 de julho de 2025. (ANSA)

Críticas e acusações contra o atual governo foram levantadas nos últimos dias pelo prior da comunidade monástica de Mar Musa, Pe. Jihad Youssef, que denunciou a violência perpetrada por milícias que apoiaram a ascensão de Ahmed al-Sharaa contra o regime anterior de Bashar al-Assad: "Como vocês podem humilhar seus concidadãos, seus irmãos na Síria? Essa barbárie e essa vingança cega não podem construir um Estado, mesmo que aqueles que as praticam permaneçam somente após aniquilar todos aqueles que não são como eles. Vocês eram contra a injustiça de Assad e agora praticam injustiça contra as mesmas pessoas e com o mesmo tom sectário. Qual é a diferença entre vocês e ele?"

Afirmações contundentes, mas também acompanhadas de declarações de solidariedade a todos os envolvidos nos confrontos: "Somos solidários com a população da cidade e da província, de todas as afiliações: muçulmanos, cristãos e especialmente drusos, todos aqueles que sofrem com a violência. Seus bigodes são uma coroa sobre nossas cabeças." A referência é à violência de raspar os bigodes, um símbolo religioso e de identificação, de homens pertencentes à comunidade drusa.

Além da Segurança Geral, as novas forças de segurança sírias, continuam a existir na Síria milícias extremistas insatisfeitas com o governo de al-Sharaa, considerado moderado demais. Alguns desses elementos extremistas se separaram do Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, o grupo liderado por al-Sharaa) e criaram um novo grupo terrorista, chamado Saraya Ansar al-Sunna, que realizou um ataque à igreja de Mar Elias, em Damasco, em junho.

Na sexta-feira, 18 de julho, grupos de homens armados atacaram ativistas que protestavam pacificamente, em um protesto silencioso, contra a violência em curso em Sweida e a favor da reconciliação nacional. Entre as vítimas de ataques verbais e físicos estava Zeina Shahla, ativista e jornalista síria detida durante o regime da família Assad por suas atividades de oposição política, e que agora trabalha como assessora do Comitê Nacional para Pessoas Desaparecidas, estabelecido por Sharaa em maio deste ano.

Também o Patriarcado Greco-Ortodoxo de Antioquia e Todo o Oriente, com sede em Damasco, lançou um apelo urgente à comunidade internacional, pedindo o fim da violência: "Há dias, diante dos olhos do mundo inteiro, a violência assola nosso povo em Sweida. Há dias, as tentativas de resolver e acalmar a situação são em vão. O que está acontecendo em Sweida é uma vergonha para a humanidade."

Combatentes tribais e beduínos cruzam a vila de al-Mazraa, na província de Sweida, na Síria, enquanto se mobilizam em meio a confrontos com homens armados drusos em 18 de julho de 2025. (AFP or licensors)

O Patriarca John X Yazigi manteve contato com o Metropolita Antonios Saad, à frente do Arquieparquia de Bosra, Hauran e Jabal al-Arab, que também havia divulgado diversas mensagens de paz: “Glória a Deus em todas as coisas. Dirijo esta mensagem ao mundo inteiro e os exorto a intervir urgentemente para pôr fim aos massacres terroristas em Sweida. Dirijo este apelo humanitário àqueles de mente sã e que amam a paz. A guerra em curso na província de Sweida é uma guerra de aniquilação que mata jovens e idosos. Portanto, levanto minha voz em alto e bom som à comunidade internacional e às Nações Unidas para nos ajudar. Espero que este clamor chegue ao mundo inteiro.”

L'Œuvre d'Orient também expressou sua preocupação com a situação, observando que “a igreja melquita na aldeia de Sara foi incendiada, e várias centenas de pessoas estão atualmente refugiadas na paróquia melquita de Shorba, na igreja dos Padres Capuchinhos e no arcebispado greco-ortodoxo de Sweida, sem água, comida ou eletricidade.”

A Igreja Melquita também apela às partes envolvidas para que "respeitem o cessar-fogo", mas também para que seja aberta "uma investigação independente sobre as execuções de civis" e para que "os autores do assassinato do pastor Khaled Mazher sejam levados à justiça e punidos". Apela também à intervenção da comunidade internacional, cujo "apoio às novas autoridades em Damasco" deve estar condicionado ao "respeito aos direitos e à proteção da população civil síria, em particular dos membros das minorias drusa, alauíta e cristã".