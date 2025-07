Sant’Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus

“São Joaquim e Sant’Ana, avós de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador, intercedei a Jesus por todos os avós neste dia. Amém.”

Cardeal Orani João, O. Cist. -Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Muitas vezes essa data passava despercebida, sem o destaque dado, por exemplo, ao Dia das Mães ou ao Dia dos Pais. Por isso, a intenção do Papa ao fixar a celebração no último domingo do mês é justamente evitar que a data seja esquecida, convidando todos a recordarem com carinho de seus avós e dos idosos da família.

Quem sabe, em nossas celebrações dominicais, possamos prestar uma homenagem aos avós e idosos, chamando-os à frente do presbitério ao final da missa, como se costuma fazer no Dia das Mães ou dos Pais. Que filhos e netos, neste dia, se lembrem de seus avós — com um telefonema, um almoço em família, ou simplesmente com sua presença. Sabemos que o Dia das Mães, dos Pais, dos Avós deve ser todos os dias, mas, já que há uma data específica, aproveitemos para expressar, com mais carinho, nossa gratidão. E, se seus avós já faleceram, eleve a Deus uma prece por eles.

Mais do que celebrar o V Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, esta é uma oportunidade para refletirmos sobre a situação de muitos idosos em nosso país e sobre o que podemos fazer, junto ao poder público, para melhorar suas condições de vida e oferecer-lhes mais dignidade. Ao celebrar essa data, lembramos também de nossos pais, pois eles são a continuidade da geração familiar e, se Deus assim permitir, no futuro também nós seremos avós e idosos.

Sant’Ana e São Joaquim foram alcançados pela misericórdia divina. Considerados estéreis e já em idade avançada, quando já haviam se conformado com a ausência de filhos, o Senhor concedeu a Ana a graça da maternidade. A bênção foi tão grande que, por meio de Sant’Ana, nasceu Maria; e por meio de Maria, nasceu o Salvador. Vemos que Deus tudo faz de forma perfeita: a bênção concedida a Sant’Ana se estendeu a Maria.

Maria foi a “cheia de graça”, como anunciou o Anjo, pois desde sua concepção a graça de Deus a envolveu. O Espírito Santo já havia operado em Nossa Senhora desde seu nascimento e, mais tarde, ela transmite essa força espiritual a Santa Isabel e a João Batista; por fim, esse mesmo Espírito se manifesta plenamente em Jesus.

Sant’Ana e São Joaquim foram piedosos e tementes a Deus. Mesmo diante da dor de não terem filhos, nunca perderam a fé nem se desesperaram. Quem espera no Senhor alcança graças maravilhosas. Eles esperaram — e conceberam a Mãe do Filho de Deus. A aparente “demora” para terem filhos não foi ausência da bênção, mas preparação divina para algo grandioso.

Naquela época, não ter filhos era interpretado como ausência da bênção de Deus. Já casados há vinte anos, ainda não tinham filhos. No entanto, a bênção nunca lhes faltou. Cumpriam fielmente os preceitos da religião judaica e acreditavam na misericórdia do Senhor. Sua perseverança foi recompensada.

Certamente Sant’Ana e São Joaquim ensinaram a Maria as orações judaicas, recitavam salmos, cantavam hinos, e nela cultivaram o amor a Deus. Maria foi concebida sem pecado original, diferenciando-se das outras meninas de sua época. Esses ensinamentos atravessaram gerações: Maria ensinou o Menino Jesus, e Ele, por sua vez, formou seus discípulos.

Por isso, neste dia dedicado aos avós, em que recordamos Sant’Ana e São Joaquim, sejamos agradecidos. Pensemos no quanto devemos respeitar nossos avós e ensinar os filhos a fazerem o mesmo. Infelizmente, às vezes, netos respondem com grosseria, ou consideram os avós ultrapassados. Que todos saibamos reconhecer a sabedoria da idade e tratá-los com amor. É belíssimo ver uma família unida, onde o respeito e os valores são passados de geração em geração.

A Sagrada Escritura não oferece informações sobre Sant’Ana e São Joaquim. As referências que temos vêm dos evangelhos apócrifos — textos que não foram incluídos no cânon oficial da Igreja — como o Protoevangelho de Tiago e o Evangelho de Pseudo-Mateus. Segundo esses relatos, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem por não ter filhos e, por isso, não ser digno de ofertar. Tomado pela tristeza, retirou-se ao deserto e, durante quarenta dias e noites, jejuou e rezou. Ana, por sua vez, também intensificou suas orações pedindo a graça da maternidade.

Deus ouviu as preces de ambos e enviou um anjo a cada um, anunciando que seriam pais. Quando Maria completou três anos, foi levada ao templo, conforme o voto feito pelos pais. Diz-se que ela foi criada numa casa próxima à piscina de Betesda. No século XII, os Cruzados construíram uma igreja nesse local, dedicada a Sant’Ana, que permanece até hoje.

Inicialmente, o culto era apenas a Sant’Ana, celebrado em datas distintas no Ocidente e no Oriente. Em 1969, após o Concílio Vaticano II, a celebração litúrgica conjunta de Sant’Ana e São Joaquim foi fixada no dia 26 de julho.

Peçamos, portanto, a intercessão de Sant’Ana e São Joaquim por nossos avós e idosos. Que todos os netos saibam respeitar e tratar com ternura seus avós. Em muitas culturas, especialmente no Oriente, os avós são honrados como portadores de sabedoria e autoridade moral, com lugar de destaque nas famílias.

Convido os filhos e netos a encomendarem missas em sufrágio das almas dos avós falecidos. Esta é a melhor forma de expressar gratidão e lembrança. Neste domingo — o quinto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos — rezemos por todos os que já partiram.

Celebremos com alegria a memória de Sant’Ana e São Joaquim. Sejamos gratos a nossos avós e rezemos por eles. Visitem-nos, liguem para eles, abracem-nos. Se já partiram, recordem com carinho algum momento especial que viveram juntos e rezem uma Ave-Maria em sua intenção. E, sobretudo, ensinem as novas gerações a respeitar e valorizar os idosos, lembrando que a vida passa depressa e cada momento merece ser vivido com amor.

Oração a Sant’Ana e São Joaquim:

