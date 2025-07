Rodrigo Greco finalista do Catholic Music Award em Roma

Rodrigo Greco participou do Catholic Music Award em Roma como finalista, destacando a importância de representar a música popular católica do Brasil. Apesar de não ter vencido, ele considerou a experiência enriquecedora e emocionante, reforçando a ideia de conexão através da música e da fé, e expressou seu papel como advogado público ao retornar aos compromissos regulares.

Vatican News

Neste final de semana, tivemos um evento musical muito importante que diz respeito à nossa realidade de Brasil, mas também à realidade de música em todo o mundo, Catholic Music Award. Presença de Rodrigo Greco, que vem de Porto Alegre.

Rodrigo, seja bem-vindo. “Obrigado. Obrigado pela recepção".

Rodrigo, como foi essa experiência de estar aqui e ser um dos finalistas? “É uma experiência muito importante e é uma honra, acima de tudo, porque são muitos países, muitas pessoas, e a gente sabe do movimento que há, de quantas pessoas há no Brasil que fazem música católica, que fazem música popular católica, música que não é erudita, muito embora os prêmios tivessem alguns prêmios mais eruditos. Mas a música, principalmente no Brasil, é mais ampla, ela é vista culturalmente pelo nosso povo como algo muito representativo do Brasil e representar, de alguma maneira, junto com os finalistas, das outras categorias, o Brasil é uma grande honra. Estar próximo de nomes importantes que nós conhecemos da música católica de sempre. Foi essa a experiência”.

Como foi esse momento, então, desse final de semana? “Foi uma emoção bastante grande. A despeito de eu não ter conseguido lograr êxito no prêmio, mas estar nos finalistas, cinco nomes, entre tantos que foram inscritos, já é um grande prêmio. Além de tudo, fomos convidados e viemos até Roma. Eu não tinha vindo nunca, a primeira vez que eu estou em Roma, e vir a Roma, a convite é algo especial e único”.

É um prêmio?

“E é um prêmio, sim, um grande prêmio. Mas é muito bom estar em comunhão com outras pessoas, saber que aquilo que os traz aqui é o mesmo que me traz aqui, em profundidade, faz com que a experiência seja diferenciada. Não se trata de um encontro profissional, tão somente, ou um encontro, enfim, um encontro de trabalho, se trata de um encontro de ideias, um encontro de pensamentos, um encontro de sentimentos e de histórias de fé das pessoas que fazem as músicas. Isso nos traz, nos leva a uma linguagem comum e de fácil acesso. Isso é o que é mais bonito e mais emocionante”.Que tipo de música você faz? “Eu faço música popular, faço ... o pop moderno, seria isso, que tem um certo acento, principalmente na música que estava concorrendo aqui, um pouco do acento da música do sul do Brasil”.

Tinha algo disso? “Muito embora eu faça o pop, faço um pouco do rock e tudo mais, que é o que os jovens do Brasil gostam, se identificam bastante em se tratando de música católica. Aquela música que a gente toca nas missas, ou depois das missas, nos nossos encontros, nos nossos retiros, esse tipo de música que eu faço”.

Greco com a família nos estúdios da Rádio Vaticano

Presente com a família. “Sim, com as filhas, é uma emoção a mais”.

Primeira vez, é só a primeira de muitas. “Que tomara que seja isso”.

E voltando a casa agora, Rodrigo, como é que vai ser? “Voltando a casa, meu trabalho não é só com música, eu sou um defensor público do Estado, sou um advogado público. A volta vai ser a volta aos afazeres, mas a volta com a experiência de ter vivido esses momentos aqui no Vaticano. Visto um Ângelus ao vivo, participado, entrado na Basílica de São Pedro, coisa que, para muitos, é um grande ponto turístico, para nós é um ponto diferente, para nós é um lugar de encontro diferente. Tudo significa, não se trata só de um lugar bonito, todo ele é um lugar dos significados. Cada cantinho, cada espaço, cada degrau, e a gente está levando isso junto com a gente de volta. A gente sabe que existe um lugar onde nós todos nos encontramos, a gente pode se encontrar com o Papa, e existe um lugar para onde convergem todos os nossos sentimentos, pelo menos, se não, nossas orações convergem a Deus em qualquer lugar, mas os nossos sentimentos de ter um lugar que nos representa, isso é importante”.

A entrevista na íntegra

Continua cantando? “Continuo cantando”.

Um abraço aos gaúchos. “Obrigado”.

Obrigado pela presença de vocês, também pela doação de vocês, sua e da sua família. Muito obrigado. E bom retorno à casa. “Obrigado”.