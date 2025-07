"Mortos enquanto celebravam o Jubileu": vigário relata o massacre na igreja de Komanda

Funeral das vítimas do ataque à paróquia de Bienheureuse-Anuarite, no povoado de Komanda (©Padre Liringa, vigário da paróquia atacada) (©Congo, vicario parrocchia colpita ieri don Liringa)

Padre Dieudonné Liringa fala à mídia do Vaticano da Paróquia congolesa de Bienheureuse-Anuarite, que foi atacada na noite de domingo pela milícia ADF, que massacrou dezenas de pessoas enquanto celebravam seu Jubileu. Ele atualiza o número de mortos: 32, 24 dos quais foram sepultados na segunda-feira, 28 de julho, em uma vala comum no terreno da paróquia. "Eles foram massacrados porque seguiram o Senhor, por causa de sua fé." Ele pede aos jovens que rezem pela paz.

Antonella Palermo - Cidade do Vaticano

O vigário paroquial de Bienheureuse-Anuarite, no povoado de Komanda, República Democrática do Congo, reconstitui para a mídia vaticana o massacre de domingo à noite cometido por membros das Forças Democráticas Aliadas (ADF), que, segundo ele, provocou 32 mortes, incluindo várias crianças. Este é o testemunho do Padre Dieudonné Liringa, que na segunda-feira concelebrou o funeral.

Pode nos contar como ocorreu o massacre?

Desde sexta-feira, 25 de julho, os jovens da Cruzada Eucarística estavam aqui na paróquia para iniciar os preparativos para o Jubileu do dia seguinte. Eles passaram a noite aqui. Prepararam a Missa da noite e concluíram a novena que haviam iniciado. No sábado, 26 de julho, houve a Missa do Jubileu de Prata, para celebrar o 25º aniversário da chegada do movimento da Ação Católica, Cruzada Eucarística, aqui em Komanda. Após a Missa, houve um festejo. Depois, a delegação diocesana partiu para Bunia, e nós permanecemos em Komanda. À noite, os jovens foram descansar por volta das 20h45. Nós, da comunidade, também fomos dormir. Por volta da 1h, um dos irmãos me ligou para avisar que havia um incêndio no bairro. Então, levantei-me e saí para ver o que estava acontecendo, e ouvi tiros. Não havia como sair da comunidade. Ficamos lá até as 4h40. Depois de ligar para algumas pessoas, as redes de celular foram interrompidas. Mais tarde, saímos para ver o que havia acontecido durante a noite. Encontramos algumas pessoas que nos disseram que a cruzada de Komanda havia terminado. Foi então que começamos a entender que nossos jovens, nossas mães, nossos pais que tinham vindo para o Jubileu, haviam sido massacrados. Fomos ao local onde eles passaram a noite, a cerca de 500 metros da igreja paroquial, em um dos grandes salões que a paróquia usa na estrada principal. Então, os militares chegaram para contar os corpos. Algumas pessoas ainda respiravam; nós as levamos para o hospital. Também outras pessoas foram levadas para o hospital. Durante todo o domingo, tentamos entender o que fazer, esperando as autoridades até quase meio-dia. Então, sepultamos os corpos. Esperamos até hoje porque era preciso abrir as covas e celebrar uma Missa para acompanhá-los.

Em evidência 28/07/2025 A dor do Papa por ataque à Igreja Católica na RD Congo Por meio de um telegrama, o Pontífice manifestou profunda dor pelo ataque à Paróquia Bem-Aventurada Anuarite, na RD Congo, que deixou cerca de quarenta mortos, e pediu a Deus que ...

Quem são as vítimas?

As vítimas são cristãos católicos, membros do movimento Ação Católica - Cruzada Eucarística da paróquia Bienheureuse Anuarite em Komanda, na Diocese de Bunia. Entre as vítimas estão pais e mães, que muitas vezes entraram no movimento ainda jovens, e depois crianças. Há também crianças que não encontramos mais. Elas estão desaparecidas. Mas, de acordo com os relatos das crianças que retornaram, que conseguiram escapar das mãos de seus sequestradores, ainda há crianças por perto. Mesmo agora, aqui, há uma criança que retornou e nos disse que conseguiu se esgueirar para o mato e passou a noite lá. Hoje, ela voltou para casa.

Por que atacaram precisamente eles?

Não o sabemos. Os serviços de segurança nos dizem que foram as Forças Armadas da África Austral (ADF). Tentamos entender por que eles vieram atacar os jovens, os membros do movimento da Cruzada Eucarística da Igreja. Quem os informou da presença dessas pessoas? Não entendemos. Eles atacaram os membros desse movimento enquanto dormiam, eles os massacraram. A Missa foi celebrada com um padre que veio compartilhar nossa dor. Fiz a homilia, na qual disse que Deus acolhe as almas em seu Reino. As leituras do Evangelho foram retiradas das Bem-Aventuranças. Eles foram mortos porque eram mansos. Foram mortos porque seguiram o Senhor, por causa de sua fé, porque concordaram em vir celebrar este Jubileu. E morreram. São vítimas de sua fé em Cristo presente nos Sacramentos.

Vala comum onde foram seúltadas grande parte das vítimas. (©Congo, padre Liringam vigário paroquial) Quante sono le vittime? (©Congo, vicario parrocchia colpita ieri don Liringa)

Quantas são as vítimas?

A paróquia contabilizou 32 mortes, 24 das quais foram sepultadas em uma vala comum no terreno da paróquia. Os outros oito corpos foram recuperados por suas famílias.

Em seu telegrama ao presidente dos bispos congoleses, o Papa disse que a tragédia nos impulsiona ainda mais a trabalhar pelo desenvolvimento humano integral das pessoas martirizadas desta região.....

Sim, o Papa, como Pastor, compartilha nossa dor. Ele nos apoia nestes tempos difíceis, e esperamos que estas palavras do Papa continuem a nos sustentar em nosso trabalho pastoral, em nossas atividades em grupo, e nos encorajem a seguir em frente para um dia redescobrir a paz que buscamos e o desenvolvimento integral da pessoa humana.

Nestes dias, no Vaticano, jovens de todo o mundo estão celebrando o Jubileu. Qual é o significado do Jubileu para o senhor em meio a este banho de sangue? Qual é a sua esperança?

Este ano, ao celebrarmos o Ano Jubilar, esperamos que ele traga paz a nós, jovens, e ao mundo inteiro. O Jubileu é um ano em que devemos retornar ao Senhor. Aos jovens que celebrarão este Ano Santo, esperamos que continuem a rezar pela paz no mundo. Há massacres não só aqui, mas também em outros lugares. Pensamos em Gaza e na Ucrânia, em todos os lugares. Nossa esperança é que um dia Cristo, o Príncipe da Paz, nos conceda esta paz prometida a todos os que o seguem. Que os jovens que participarão do Jubileu intercedam por nós, que nos encontramos em áreas onde a morte pode ocorrer a qualquer momento, onde proclamar a Palavra de Deus pode ser difícil devido às circunstâncias, às limitações e a outras circunstâncias. Que eles intercedam por nós, que estamos aqui, para que possamos nos apresentar como verdadeiros profetas que anunciam Cristo e a verdade sem medo do martírio, para testemunhar a nossa fé, como estes jovens do nosso país que testemunharam a sua fé amando Cristo até à morte.

(em colaboração com Jean-Charles Putzolu)