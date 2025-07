Rádio Canção Nova em Curitiba agora é 80.9 FM

Com novo alcance e qualidade, emissora fortalece sua missão evangelizadora na capital paranaense.

A Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz deu um passo importante em sua trajetória de evangelização: passou a operar na frequência FM 80.9, consolidando uma nova fase da missão em Curitiba e região. A migração da faixa AM 1370 para o FM representa mais do que um avanço técnico — trata-se de uma resposta concreta ao apelo da Igreja de estar cada vez mais próxima do povo, com qualidade e alcance.

Presente na capital paranaense desde 2004, a Rádio Canção Nova nasceu do coração do fundador da comunidade, monsenhor Jonas Abib, com a missão de formar homens novos para um mundo novo. A primeira transmissão — o Santo Terço — foi ao ar no dia 10 de agosto daquele ano, com a bênção e acolhida do então arcebispo de Curitiba, Dom Moacyr José Vitti (†2014).

A emissora foi consagrada à padroeira da Arquidiocese e recebeu o nome de Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz — título sugerido pelo próprio arcebispo. Assim, tornou-se a primeira rádio católica da cidade de Curitiba.

Estúdios da Rádio Canção Nova em Curitiba

Desde então, a Rádio percorreu bairros como Cajuru, Mercês e Hauer, de onde atualmente transmite sua programação. A migração para a frequência 80.9 FM, na faixa estendida, proporciona som mais limpo, menos interferência e maior cobertura, especialmente em áreas urbanas.

“A mudança de faixa traz mais tecnologia e dinamismo. A essência, no entanto, permanece: uma programação dedicada à evangelização, que convida cada ouvinte a um encontro pessoal com Deus”, destaca Shirley Batista, responsável pela Rádio Canção Nova em Curitiba.

Com uma programação que reúne espiritualidade, formação, entretenimento e jornalismo voltado à prestação de serviço, a nova fase da emissora reforça a missão evangelizadora da Comunidade Canção Nova em Curitiba e região.

Estúdios da Rádio Canção Nova em Curitiba

“A nova frequência também fortalece a missão da Comunidade Canção Nova em Curitiba e região. Com mais alcance e qualidade, a Rádio 80.9 FM é um instrumento ainda mais potente para que a Palavra de Deus chegue cada dia mais longe, tocando corações”, afirma José Paulo Pereira, responsável pela missão da Canção Nova em Curitiba.

A nova fase da emissora também representa um avanço importante para a missão evangelizadora da Igreja. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, Dom Reginei José Modolo, destaca que iniciativas como essa fortalecem a presença da Igreja nos meios de comunicação:

“É muito importante para a Canção Nova, muito importante para a Arquidiocese de Curitiba. Mais um canal de comunicação que se apresenta e que apresenta um conteúdo maravilhoso para quem deseja fazer um itinerário de crescimento na sua vida espiritual, na sua fé, estar informado acerca das coisas da Igreja. Então eu vejo que é muito importante que nós ocupemos esses espaços como a Canção Nova está a fazer, não só aqui em Curitiba, no Brasil todo e até em outros lugares do mundo.”

Dom Zico

Dom Reginei também ressalta o poder do rádio como meio de evangelização acessível e presente no dia a dia das pessoas:

“A rádio tem um poder de penetração muito grande porque as pessoas estão ali fazendo outras atividades... Às vezes não é que ela tirou aquele tempo especificamente para rezar, mas ela reza, traz a oração, traz a palavra, traz a reflexão, o estudo, o aprofundamento, enquanto está ali em outras atividades do seu dia a dia. Então essa é a beleza da rádio: ela entra de um modo muito discreto, muito fácil, muito leve, muito gostoso, ajudando... é uma companhia. E a Canção Nova, sendo FM, passa a ser essa companhia mais próxima, com acesso mais fácil.”

Toda a programação da emissora é mantida graças ao apoio do sócio-evangelizador, que contribui com o Projeto Dai-me Almas, sustentando essa obra de evangelização.

Para sintonizar a Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, basta acessar: https://radio.cancaonova.com/curitiba/

Ou ouvir pelo dial FM 80.9 na região de Curitiba e cidades vizinhas.

Para se tornar um sócio-evangelizador e colaborar com esta missão, acesse: clube.cancaonova.com

Endereço da FM 80.9 em Curitiba:

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4809 – Hauer

(Casa de Evangelização da Canção Nova em Curitiba)

Telefone e WhatsApp: (41) 3091-1370



Para mais informações, entre em contato:

Jornalista Fabiana Sá – (41) 99131- 6537.