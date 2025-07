Quênia: as irmãs Beneditinas restituem a dignidade aos idosos

As Irmãs Beneditinas de Nossa Senhora da Graça e da Compaixão têm procurado chegar aos idosos através das suas ações diárias de compaixão, sacrifício e fé inabalável. Elas levam esperança, alegria e dignidade aos idosos no Lar de Santa Catarina e nas aldeias remotas de Mundika, no Quênia.

Irmã Michelle Njeri, OSF

Localizado em Mundika, na diocese de Bungoma, o Lar de Idosos Santa Catarina foi fundado pelas Irmãs Beneditinas de Nossa Senhora da Graça e da Compaixão para cuidar do número crescente de idosos carentes na região.

A Irmã Beatrice Odinyu, superiora regional da África Oriental, partilhou mais sobre os cuidados prestados aos idosos. «O nosso carisma é cuidar dos idosos necessitados», afirmou. «Impulsionadas pelo espírito da nossa fundadora e com compaixão, servimos os idosos e os abandonados».

O apostolado em Mundika começou em 1990 com o cuidado dos idosos nas suas casas, mas com o aumento do número de pessoas necessitadas, em 2020 as irmãs abriram uma casa residencial.

No entanto, devido à Covid-19 e para cuidar mais de perto dos idosos, as religiosas construíram uma nova casa no seu complexo conventual e chamaram-na Lar de Santa Catarina para idosos. A residência é um santuário de esperança, paz e conforto e acolhe atualmente 17 mulheres e 6 homens.

Além da residência, as religiosas também têm um programa de sensibilização no qual alcançam os necessitados e idosos da zona de Mundika e arredores.

No programa de sensibilização, elas têm 60 idosos; visitam-nos nas aldeias e providenciam às suas necessidades básicas.

«Uma vez por mês, colaboramos com os motociclistas locais de boda boda na nossa missão de cuidar dos idosos, contando com a sua mobilidade e compaixão», explicou a Irmã Odinyu. «Contratamo-los para transportar os idosos para a nossa antiga residência, onde oferecemos refeições para idosos e serviços médicos essenciais em colaboração com o Busia Referral Hospital. Os motociclistas são os nossos olhos na comunidade: vigiam, avisam-nos quando um idoso não está bem e garantem que todos chegam bem às suas consultas».

Stephen Etiang, um jovem motociclista boda boda, partilhou a sua experiência de colaboração com as irmãs.

«Asseguramos que os idosos cheguem a tempo para a alimentação mensal e os cuidados médicos», afirmou. «As irmãs pagam-nos por cada viagem e, na época das chuvas, quando as estradas estão intransitáveis, aumentam até a nossa tarifa habitual. Estamos gratos pelo que fazem pelos nossos idosos e pela comunidade em geral».

A Sra. Risper Onyango, responsável clínica do Busia Referral Hospital, disse: «Venho aqui mensalmente para prestar assistência aos idosos, graças aos esforços das irmãs beneditinas. Acompanho os casos existentes, trato das novas solicitações, revejo e encaminho os casos para especialistas. Podemos realizar alguns exames básicos aqui, mas encaminhamos outros problemas para a nossa estrutura principal. Como eu gostaria que pudéssemos instalar um laboratório aqui no futuro e trazer mais pessoal para oferecer apoio psicossocial».

Gaudence Opiyo, uma assistida das irmãs beneditinas, expressou a sua gratidão: «Sou grata às irmãs; elas têm-me ajudado há muitos anos, desde 2003 até hoje. Se estou doente, elas cuidam de mim. Como idosos, muitas vezes morremos cedo porque não há ninguém para cuidar de nós. Agradecemos a Deus pela dádiva destas religiosas, nossas filhas que cuidam de nós».

O Sr. Joseph Sabatia, outro assistido, falou com emoção sobre a compaixão das religiosas: «As irmãs têm um espírito de misericórdia; Deus está nelas. Elas sacrificam-se muito para nos ajudar; que muitas pessoas sejam tocadas e se juntem a elas para nos apoiar».

Apesar do sucesso no cuidado dos idosos e dos necessitados, as irmãs também enfrentaram desafios, partilhou a irmã Odinyu: «Não é fácil cuidar dos idosos; eles tiveram as suas experiências pessoais na vida. Alguns chegaram como alcoólatras; procuramos aconselhá-los e acompanhá-los num caminho. Outros sentem-se sozinhos, abandonados ou têm problemas por resolver. Em tudo isto, apoiamo-los, com a graça de Deus.

A Irmã Odinyu também recordou uma experiência difícil quando um importante doador que apoiava o seu trabalho se retirou do país. «Lembro-me do dia em que recebemos a notícia da retirada do doador. Por um momento, ficámos paralisadas. Como dizer a uma pessoa idosa que não tem para onde ir que talvez não tenhamos comida para amanhã?» As irmãs começaram então a rezar e a pensar como resolver: o que podem fazer com as suas mãos, quais são as suas habilidades. «Em vez de fechar as portas, nós, as religiosas, iniciámos projetos geradores de rendimento. Atualmente, temos atividades de panificação, produção de velas, uma alfaiataria, uma pequena loja e cultivo. Cada centavo ganho é usado para alimentar, vestir e cuidar dos idosos na residência e nas suas casas nas aldeias».

As religiosas trabalham arduamente para sustentar a sua missão de serviço aos idosos; no entanto, enfrentam dificuldades sazonais, especialmente durante a seca. «Temos terra e um poço, mas falta-nos uma bomba solar e um tanque de armazenamento de água. Isso ajudar-nos-ia a cultivar mais e a produzir alimentos suficientes para os idosos que servimos», afirmou a Irmã Odinyu.

As irmãs beneditinas acordam todos os dias com esperança, motivadas por uma missão: que nenhum idoso sob os seus cuidados tenha fome, não se sinta amado ou não seja cuidado. Com as mãos gastas pelo trabalho e o coração enraizado na fé, elas continuam com alegria a restituir a dignidade àqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade.