Ucrânia: religiosas levam paz e alegria em meio ao sofrimento e a incertezas

Na cidade de Kryvyi Rih, localizada na região sitiada de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria (FMM) levam paz e alegria à comunidade. Entre os sons incessantes das sirenes dos ataques aéreos e as dificuldades diárias do conflito, servem incansavelmente refeições aos pobres, apoiam as crianças locais e criam momentos de alívio através da música.

Vatican News

Em meio à guerra em curso, as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, na região oriental da Ucrânia, encarnam o carisma franciscano levando a paz a um contexto marcado por tumultos e injustiças. Apesar da incerteza da vida quotidiana, da constante ameaça do perigo e do cansaço causado pelas sirenes dos ataques aéreos, permanecem firmes na missão.

«Neste momento, as necessidades são numerosas e em diferentes níveis, desde as exigências humanas básicas até o apoio espiritual, emocional e psicológico. As ameaças e a vida constantemente em perigo pela guerra causam muitas carências entre as crianças, os jovens, os militares e as suas famílias, e também entre os idosos. Mas essa lista cresce na medida em que a guerra continua», partilhou Yana Chop, uma das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria em Kryvyi Rih. «Agora é o momento de confiar em Deus e levar a paz a lugares e a pessoas específicas».

As irmãs FMM colaboram com a Paróquia da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, gerida pelos Padres Missionários de La Salette. No âmbito dessa parceria, uma cozinha para os necessitados funciona duas vezes por semana, oferecendo refeições quentes a 150 pessoas. «Uma sopa quente é, às vezes, a única refeição do dia para algumas pessoas que vivem na rua», disse a irmã Yana.

Irmãs Renata e Yana servem o almoço aos pobres (foto: Ir.. FMM) (©Sr. Yana Chop)

Além da assistência material, as religiosas oferecem apoio espiritual e psicológico às pessoas atingidas pelos traumas da guerra. Organizam preces, reuniões comunitárias e diálogos individuais, ajudando a encontrar esperança e um sentimento de segurança durante os momentos difíceis.

No seio da sua comunidade paroquial, trabalham na sacristia, na liturgia e na catequese para crianças, jovens e adultos. «Duas vezes por semana, as crianças da paróquia, de famílias disfuncionais e de famílias de refugiados, procuram-nos por causa das atividades conjuntas. Há um momento para as refeições compartilhadas, para atividades de apoio e catequese, onde juntos podemos conhecer a Deus», acrescentou a irmã Yana.

Irmã Malgorzata com as crianças durante as aulas de arte (foto: Ir. Yana Chop)

Tocar música em meio à guerra

A música desempenha um papel especial levando esperança, paz e apoio espiritual às pessoas. As religiosas acreditam que a música ajuda a superar a solidão, a construir uma comunidade e a encontrar a paz interior em tempos de crise:

“Nas duras condições da guerra e da pobreza, tocar música e cantar tornam-se formas de oração e de esperança, recordando-nos que a bondade e a beleza ainda existem na vida quotidiana.”

As iniciativas musicais na paróquia de Kryvyi Rih vão além da comunidade local: a sua mensagem vai ainda mais longe através da partilha de gravações on-line. A Ir. Yana salientou: «os concertos e os cânticos comunitários são gravados e publicados nas plataformas das redes sociais ucranianas da congregação para chegar àqueles que não podem estar fisicamente presentes, de maneira particular os idosos, os doentes e os refugiados espalhados por toda a Ucrânia e também no exterior».

As religiosas acreditam que a música pode tornar-se uma ponte que liga as pessoas na oração e na esperança, onde quer que se encontrem. «Em tempos difíceis, especialmente em condições de guerra, essas transmissões on-line oferecem apoio espiritual, fortalecem o sentido de comunidade e permitem que as pessoas se mantenham em contato com a Igreja e o Evangelho», declarou a Irmã Yana. «Trata-se de um instrumento simples mas muito eficaz de evangelização e solidariedade. Para nós, religiosas, é uma grande alegria tocar música em conjunto na comunidade, porque gostamos muito».

As religiosas durante um ensaio de música antes da celebração paroquial (foto: Ir. Yana Chop) (©Sorella FMM)

Sem dúvida, há muitas oportunidades na vida quotidiana para levar a paz aos outros. As Irmãs FMM realçaram que se pode começar com o gesto mais simples como um sorriso, que consegue iluminar o dia de alguém e acender uma nova esperança no meio do cansaço da guerra. «A confiança diária em Jesus, que é a verdadeira Paz, é deveras preciosa e importante», concluíram as religiosas. «Só Ele, o Senhor Ressuscitado, pode nos ensinar a viver, a servir neste lugar e a nos tornar suas testemunhas! Deus não abandona o seu povo, mas está com ele em todos os momentos».

As religiosas com a comunidade paroquial (foto: Ir. Yana Chop) (©Sr. Yana Chop)