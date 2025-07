Ir. Monika na Suécia: o ouvido para o sofrimento e a alegria pelos frascos de geleia

A Irmã Monika vive em Vadstena, na Suécia, há mais de 40 anos, com as irmãs Brigidinas, uma congregação católica com uma longa história e raízes nórdicas. Em entrevista ao Vatican News, ela conta sobre sua vocação na segunda fase da sua vida, dos caminhos insólitos para o mosteiro e de como um goleiro de futebol sueco mudou a sua vida.

Mario Galgano - Vadstena (Suécia)

«O meu nome é Irmã Monika. E como provavelmente descobrirão rapidamente, sou alemã». Começa, assim, a conversa com a religiosa de 70 anos. Vive há mais de quatro décadas na Suécia, mais precisamente no mosteiro das Brigidinas, em Vadstena, uma pequena cidade junto ao lago Vätternsee. Ali vive em comunidade com outras sete religiosas da Suécia, Alemanha, Finlândia e Países Baixos.

A constelação no mosteiro revela muito sobre a mudança das vocações eclesiais. «Uma das nossas noviças é mais velha do que eu», diz a Irmã Monika. Atualmente, o mosteiro já não é um lugar para jovens estudantes, mas um espaço em que as mulheres procuram frequentemente na segunda fase da vida. «Talvez seja a segunda carreira de uma mulher», afirmou. A composição da comunidade também reflete uma evolução: pela primeira vez, as religiosas suecas estão em maioria. No início era diferente, contou.

A própria ordem - fundada por Santa Brígida da Suécia no século XIV – não era sequer oficialmente autorizada no país. «Até 1957, era proibido fundar um mosteiro», explicou. Só uma decisão do Reichstag permitiu finalmente a vida religiosa na Suécia. Até então, a casa de Vadstena era oficialmente declarada um lar de idosos.

A vida das Brigidinas

Teologicamente, as Brigidinas baseiam a sua vida em três elementos: a Regra de Agostinho, as Constituições de Santa Brígida e as adaptações modernas que delas derivam. A espiritualidade da Ordem é claramente moldada: «o sofrimento de Cristo é importante para nós», declarou Ir. Monika. A estrutura diária da oração segue uma perspectiva mariana. As religiosas olham para a vida de Jesus através dos olhos de Maria, cada dia da semana com um tema diferente, dos anjos à Trindade.

Um dos objetivos centrais de Santa Brígida era permitir que homens e mulheres trabalhassem em conjunto. Ainda que no passado os monges e as monjas vivessem em áreas separadas, trabalhavam espiritualmente em conjunto. Na Igreja Blauen, em Vadstena, isso era compreensível do ponto de vista arquitetônico: havia coros separados, mas um local de culto comum.

Outro aspecto essencial é o serviço ao próximo: escuta, oração, conversa. «Recebemos muitos pedidos para rezar por qualquer coisa, ou as pessoas vêm e querem conversar», continua. O testemunho silencioso funciona. E, por vezes, trata-se também de coisas muito práticas: «hoje embalamos quase 4 mil frascos de geleia em caixas de papel, e gostei de o fazer».

Alegria - este é o quinto ponto que caracteriza a espiritualidade das Brigidinas. Menciona-o quando fala do seu trabalho na guest house Eden. Um dia, ali, começou a limpar as casas de banho. «Isso tornou-se um prazer». É a comunidade que torna suportável e sensato mesmo o trabalho difícil ou desagradável.

A vida de Ir. Monika a partir do goleiro da Suécia

Mas como chegou à Suécia, a um mosteiro, uma mulher de Coesfeld, na Vestefália? O início foi inesperadamente profano: o futebol. Durante o Campeonato do Mundo de 1974, reparou no goleiro da seleção sueca, Ronnie Hellström. «Apaixonei-me por ele», conta, sorrindo. A partir daí, o fascínio pela Suécia aumentou. «Prossegui os estudos com uma especialização na história nórdica e, graças a um amigo universitário dos meus pais, que na altura era bispo católico na Suécia, vim para Vadstena para aprender a língua. Aqui conheci jovens católicos que me transmitiram a sua fé de uma forma convincente e reflexiva. Isso impressionou-me e trouxe-me de volta à fé».

O fato de ter acabado por entrar nela foi um desenvolvimento interior. Só a inveja de uma outra mulher que tinha pedido para ser admitida no mosteiro me fez perceber: eu também o quero. Anos mais tarde, por ocasião do meu jubileu de prata, tive uma surpresa especial: as minhas irmãs de hábito convidaram Ronnie Hellström, o homem que um dia me tinha trazido para esta estrada só pela sua presença na televisão. Ele chegou. O sacerdote anunciou-o durante a missa: «por vezes, uma vocação passa através da grande área». Ele virou-se e riu. Hellström permaneceu em contato com a comunidade. Quando adoeceu com câncer, decidiu ser sepultado em Vadstena. Hoje, a sua sepultura encontra-se no cemitério perto do mosteiro.

A Irmã Monika no mosteiro das Brigidinas em Vadstena

A Irmã Monika salientou que a Igreja católica na Suécia é atualmente sentida de forma diferente do que era antes. Há muitos católicos que estão comprometidos com a cultura e a ciência que são respeitados pela sua atitude. Até na penitenciária, o cuidado pastoral católico demonstrou-se viável. Está particularmente impressionada com um projeto anterior: “o mosteiro na prisão”, uma forma de acompanhamento espiritual para os reclusos que se reintegram na sociedade. A taxa de reincidência era baixa, mas o projeto foi, de qualquer modo, interrompido.

Ao longo dos anos, a vida no convento tornou-se um compromisso profundo e quotidiano para a Irmã Monika. «Qualquer que seja o trabalho, tornou-se uma alegria», disse ela. É uma atitude que atravessa toda a vida. Entre frascos de geleia, momentos de oração e um cemitério com adeptos ao futebol, torna-se claro que os caminhos de Deus nem sempre são a direito, mas, por vezes, passam pela grande área.