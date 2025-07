Missionárias transformam o sofrimento no Haiti em esperança e milagres

As religiosas dedicam a vida de missão à assistência médica, educação e apoio psicológico ao povo que mais precisa no Haiti. A Ir. Maria Marthe Placius vive a sua consagração confiante de que, mesmo que a sua ajuda seja pequena, Deus pode multiplicá-la, transformando o sofrimento em esperança e milagres.

Irmã Elaine Castro Matheuz

As religiosas foram um abraço de esperança para o povo haitiano numa situação extremamente difícil. O país enfrenta uma problemática profunda de pobreza extrema, catástrofes naturais, violência, deportações e uma crise sanitária que afeta toda a população. A urgência de cuidados médicos, de educação, de apoio psicológico e de ajuda humanitária está crescendo, e as religiosas estão se dedicando a responder a essas necessidades, oferecendo não só medicamentos e alimentos, mas também caridade e dignidade. Nesse ambiente, encontra-se a irmã Maria Marthe Placius, cuja história exemplifica o trabalho de muitas religiosas que, todos os dias, dão tudo por amor ao seu povo.

A missão que nasce de um convite

A missão da Ir. Maria Marthe Placius começou com o simples convite de Jesus: “Dai-lhes vós de comer”. Essas palavras tornaram-se um eco da profunda vulnerabilidade do seu povo. A partir da região de Croix des Bouquets, em Port-au-Prince, respondeu como os discípulos: «aqui só temos dois pães e cinco peixes... Não tenho muito, mas Deus pode trabalhar e fazer crescer aquilo que estou disposta a oferecer-lhe para a realização da sua obra». A Ir. Maria Marthe, em um testemunho sincero, contou:

“Tive medo de cruzar os braços, sem levar qualquer conforto ao meu povo que está sofrendo e gritando as suas dores.”

No meio do caos, o olhar compassivo de Deus devolve ao homem a sua dignidade, tecendo a nova veste da salvação, aquela que se traz dentro e que gera esperança. Através do serviço comunitário da missão: «conseguimos manter vivas as nossas obras, superando o medo da morte, do rapto, como Irmãs da Caridade Dominicanas da Apresentação da Santíssima Virgem. Além disso, como haitianas, sentimos que é um dever viver e morrer na luta para ajudar as pessoas no momento em que mais precisam de nós. O objetivo principal das nossas missões é anunciar Jesus Cristo», acrescentou.

A missão das religiosas na "Clínica Saint Esprit", no Haiti

Oferecer o pouco que se tem

Seguindo o exemplo de Jesus, a Ir. Maria Marthe procura viver a sua missão como uma contínua multiplicação de amor e cuidado. O seu serviço é desenvolvido em centros de saúde e educação, onde presta assistência a doentes e realiza atividades de prevenção. Na Clínica Saint Esprit oferece «assistência pediátrica, consultas externas para todo o tipo de população, incluindo mulheres grávidas, aconselhamento pré-natal e perinatal, assistência pediátrica e um programa de nutrição para as crianças». Atualmente, não têm alimentos suficientes para sustentar o programa, mas cuidam de 125 crianças. Realizam também campanhas de vacinação, assistência a pessoas diabéticas, hipertensas, terapia de reabilitação e ajudam aqueles que precisam de uma cadeira de rodas, facilitando o socorro às pessoas com deficiências físicas e contribuindo para a manutenção do programa de reabilitação.

A esse propósito, a Ir. Maria Marthe afirmou: «temos outro centro pediátrico dedicado ao cuidado à infância, crescimento e desenvolvimento. Além disso, gerimos uma creche e programas de bolsas de estudo educativas que permitem às crianças de baixos rendimentos entrar na escola».

Do mesmo modo, as religiosas prestam serviço na "Escola de Marie Poussepin", onde às crianças é ensinado não só a ler e escrever, mas também a valorizar a vida, a dignidade e a paz. A Ir. Maria Marthe sublinhou que: «na educação das crianças na fase pré-escolar, ensinamos o valor da vida através de jogos e atividades didáticas. Procuramos também motivar as famílias a viver os valores que modificam a atração pela violência, promovendo o respeito pela vida e a cultura do cuidado».

A assistência médica, a educação, o acompanhamento às famílias e a presença constante em meio à dor representam aquela dupla ação da missão: oferecer o pouco que se tem com a confiança de que Deus o transformará em muito.

A vocação no meio do perigo

A Ir. Maria Marthe partilhou como, depois de um discernimento atento, deixou tudo para regressar à sua pátria e servir o seu povo. Apesar de ter enfrentado o medo e a insegurança, confessou: «com a oração e o apoio da minha comunidade estou em missão e, até agora, não me aconteceu nada». No seu coração vive a certeza de que a sua oferta, por mais pequena que possa parecer, continua se multiplicando.

A história de Ir. Maria Marthe é uma prova concreta de que, como na multiplicação dos pães, Deus pode pegar nas nossas ofertas simples e transformá-las em milagres de amor. A missão das religiosas no Haiti é, sem dúvida, um sinal tangível do Reino que Jesus anunciou: onde há amor, Ele pode fazer muito, porque a verdadeira multiplicação vem da confiança n’Ele e da sua graça que cura e salva.