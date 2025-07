"Se os corações mudam, o mundo muda": em Roma, cursos de formação para a paz

O Serviço de Pastoral Social e do Trabalho - Justiça, Paz e Salvaguarda da Criação da diocese romana realiza múltiplas iniciativas, perspectivas e projetos, especialmente de natureza educacional, sobre os temas de ecologia integral, saúde, pobreza e injustiça

Vatican News

"Um compromisso diário com a paz, que exercite a capacidade de entrar em relação com as pessoas para que relacionamentos e conflitos sejam geridos por meio dessa visão." É isso que o Serviço de Pastoral Social e do Trabalho - Justiça, Paz e Salvaguarda da Criação da Diocese de Roma visa construir. Essa perspectiva é levada adiante por meio de múltiplas iniciativas, especialmente educacionais, explica o vice-diretor do escritório, Oliviero Bettinelli. O objetivo é "trabalhar em conjunto com outras organizações que atuam no território com um claro compromisso com a paz nas instituições, nas relações com as pessoas e nos conflitos internos nas realidades locais: apoiando, sempre que possível, as comunidades eclesiais e não somente".

Projetos e programas

Os projetos concretos são programas de formação em ecologia integral e abordam saúde, pobreza e injustiça. Eles estão abertos a qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre esses temas. No último ano, um encontro quinzenal foi adicionado ao suplemento do diário católico Avvenire, Roma Sette, com uma coluna especial sobre testemunhas da paz, que conta as histórias daqueles que trabalham pela paz todos os dias. "Não somos uma associação, mas uma organização pastoral", explica Bettinelli, "e temos nossas próprias comunidades às quais buscamos oferecer serviços de aprofundamento, de educação: 40 a 50 pessoas estão presentes em cada encontro." Em um tempo caracterizado por guerras e conflitos de todos os tipos, educar para a paz é percebido como uma tarefa particularmente árdua. Diante de sentimentos de consternação, medo e preocupação, a tentativa permanece a mesma: "fazer as pessoas entenderem que nós, como Igreja, estamos próximos. Acredito que esse tipo de cuidado pastoral ligado à paz, à globalização e à justiça social deve se tornar uma pastoral ordinária. Ele não pode ser separado de um caminho comunitário, desde as crianças que da Primeira Comunhão até os jovens que da Crisma."

A mensagem da Igreja

São temas que devem penetrar gradualmente nos jovens, graças à tarefa primordial do escritório diocesano, que é fornecer instrumentos para analisar a realidade: "O que queremos fazer não é tanto dar respostas, mas ajudar as pessoas a fazer perguntas", diz o vice-diretor, "e acredito que isso seja essencial em um momento de medo e tensão. Os medos das pessoas são os mesmos, assim como suas preocupações. A Igreja não está fora do mundo e deve fazer com que essas pessoas se sintam menos sozinhas, acompanhadas por uma visão, por uma mensagem evangélica que, para nós, é fundamental nas propostas formativas para animação de encontros."

Trabalhar com paciência

Os cursos variam em duração, desde o de ecologia integral, que é um programa de um ano, até encontros individuais, cujos resultados serão vistos ao longo do tempo. "Estamos errados em pensar que os frutos não chegarão", comenta Bettinelli: "O Concílio Vaticano II tem sessenta anos e estamos gradualmente vendo os frutos. Acreditamos que a reflexão sobre essas questões está começando a amadurecer em nossas comunidades." Para uma série de iniciativas como esta, "querer 'frutos imediatos' é uma tentação", argumenta o vice-diretor do Serviço diocesano, "no sentido de pensar que, realizando um projeto, o mundo mudará. Não, o mundo muda, como Jesus nos ensinou, se os corações mudarem e trabalharmos com paciência".

Entre as experiências mais interessantes a destacar este ano está o Jardim Eco-Caritativo das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antide Thouret, um lugar aberto a todos para vivenciar a ecologia integral. "Estou convencido, como o Papa Francisco disse certa vez aos jovens em Assis, de que precisamos desenvolver projetos que coloquem processos em movimento, porque se não 'processarmos', podemos fazer muitas coisas belas, mas elas permanecem e não mudam o coração das pessoas. Se o coração das pessoas não mudar, provavelmente precisaremos repensar nosso papel, nossa vocação e como podemos verdadeiramente servir às comunidades", conclui Oliviero Bettinelli.