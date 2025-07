Pe. Romanelli: situação cada vez mais grave em Gaza. Rezem por nós

O pároco da Sagrada Família, Pe. Gabriel Romanelli, que ficou levemente ferido na perna e no quadril durante o ataque do exército israelense na quinta-feira (17/07), que causou três vítimas e vários feridos graves entre os cristãos reunidos na paróquia católica, foi entrevistado pelo correspondente do jornal vaticano L'Osservatore Romano, Roberto Cetera.

L'Osservatore Romano – Vatican News "Olá a todos, o que aconteceu é terrível, como sabem, há dois dias (na quinta-feira, 17 de julho) houve uma explosão e foi atingida a fachada da nossa igreja, da Sagrada Família. Aquela cruz que se vê tem quase 2 metros e, portanto, é grande, e os estilhaços – não apenas os estilhaços – das rochas que caíram sobre aquelas duas idosas que estavam debaixo da igreja, debaixo de uma tenda, e que morreram, mas os estilhaços de metal, feriram muitas pessoas. Foram 15 feridos, 3 dos quais morreram, assim como o porteiro Saad e duas idosas, Foumia e Najwa. E depois, entre o restante de feridos: eu fui ferido numa perna, um ferimento não grave, e no quadril; e depois dois sim, feridos graves, que estão fora de perigo de vida, mas ainda assim em estado muito grave - Najeeb, que ainda está internado no hospital anglicano e tem um pulmão perfurado; e Suhail, o nosso postulante, o nosso religioso, que muitos de vocês conhecem. É um rapaz muito inteligente, muito apostólico, que desde os 15 anos descobriu a sua vocação e já há 2 anos deveria estar no seminário, mas começou a guerra e não pôde sair daqui e viajar para começar oficialmente o seu noviciado. Ele é muito ativo aqui na paróquia e teve uma ferida muito grande, foi operado e agora terá uma longa recuperação. Portanto, rezemos por esses dois que são os feridos mais graves. O resto dos feridos está bem". Confortados pela proximidade da Igreja "A situação continua muito grave em toda a Faixa de Gaza, mas fomos confortados pela proximidade da Igreja, como sempre. O Papa Leão nos ligou. O patriarca latino, mais uma vez, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, veio acompanhado pelo patriarca greco-ortodoxo. Uma visita muito sentida, realmente linda. Em meio a essa tragédia, o conforto, a oração, a proximidade dos pastores, de todos os fiéis, de todas as pessoas de boa vontade". Rezemos pedindo ao Senhor que perdoe "A situação continua muito grave, como lhes digo. Continuemos a rezar pela paz, a convencer o mundo de que esta guerra não trará nada de bom, portanto, quanto mais cedo terminar, melhor será para todos: para a Palestina, para Israel, para todos os cidadãos. O que posso dizer a vocês... Perdemos muito, sofremos muito e estamos sofrendo muito, oferecemos isso em nome do Senhor. Na missa desse mesmo dia, na igreja ortodoxa onde já enterramos os mortos, rezamos a oração do Senhor Jesus: 'Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem'. Que o Senhor não só perdoe aqueles, mas nos perdoe a nós, perdoe o mundo inteiro. Pois o perdão do Senhor é fonte de graça, de paz e de reconciliação". Convençamos o mundo inteiro a acabar com a guerra "Por isso, peço a vocês novamente as suas orações e tentemos convencer o mundo inteiro a acabar com esta guerra, a fim de recomeçar a reconstruir a paz, a justiça e a reconciliação, tanto na Palestina como em Israel. Que Nossa Senhora os abençoe. Obrigado pela proximidade e desculpem por não ter respondido a tantas chamadas. Foi impossível porque, devido à bondade de vocês, muitos jornalistas e amigos nos ligaram e continuam ligando, mas não tivemos a possibilidade de responder".