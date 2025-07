O padre Francesco Ielpo saúda os católicos de Belém (Roberto Cetera) (Roberto Cetera)

Padre Ielpo em Belém: um futuro de paz e bem-estar para todos

Entrada solene no território do Estado da Palestina para o novo Custódio franciscano da Terra Santa. Acompanhado pelo vigário, Ibrahim Faltas, ele rezou invocando junto com a comunidade os dons da fraternidade, do diálogo, da reconciliação e do perdão: “Sem paz não há glória de Deus”.

Roberto Cetera - Belém "Uma mensagem de paz e esperança para um futuro de bem-estar para todos. Não pode haver um futuro assim, a não ser para todos". Esta foi a mensagem que o novo Custódio da Terra Santa, padre Francesco Ielpo, transmitiu na manhã deste sábado (26/07), ao fazer sua entrada solene em Belém, ou seja, a primeira entrada oficial no território do Estado da Palestina. A procissão para a entrada do Guardião da Terra Santa em Belém (Roberto Cetera) (Roberto Cetera) Recebido por centenas de católicos residentes na cidade da Natividade e acompanhado pelo vigário custodial, padre Ibrahim Faltas, e por muitos frades vindos de Jerusalém, frei Ielpo foi calorosamente acolhido pelas autoridades civis e religiosas locais. Em sua breve saudação durante a cerimônia realizada na igreja adjacente de Santa Catarina, o sacerdote franciscano disse: "Neste lugar, há dois mil anos, um anjo trouxe a notícia do nascimento do Salvador a pastores que vigiavam seu rebanho. Após o espanto inicial, aqueles pastores ouviram o canto do coro angelical: 'Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens amados pelo Senhor'. A paz na terra é o reflexo da glória de Deus nos céus. E a glória de Deus na terra se chama paz. Sem paz não há glória de Deus". Frei Ielpo e padre Faltas em Belém (Roberto Cetera) (Roberto Cetera) O custódio da Terra Santa concluiu: "venho aqui como peregrino de oração. Venho para rezar com vocês e invocar os dons da fraternidade, do diálogo, da reconciliação e do perdão, para dar glória a Deus, tornando-nos construtores de paz. Que o menino Deus, deitado na manjedoura, abençoe todos vocês".