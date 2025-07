Mater Ecclesiae, abadia beneditina e posto avançado de oração contra os conflitos

Em um mundo devastado por guerras sangrentas, a oração silenciosa pela paz dos lugares de vida contemplativa torna-se cada vez mais essencial. Madre Maria Grazia Girolimetto, abadessa da Abadia de clausura na Ilha de San Giulio, no Lago Orta, em Novara: "Estes centros de oração são verdadeiras 'Terras Santas' onde, na pira do Espírito de amor, toda discórdia, inimizade e dissonância são queimadas."

Federico Piana - Cidade do Vaticano

O mundo frequentemente ignora sua existência. Às vezes, com um certo sarcasmo, descarta-os como os velhos adornos de uma religiosidade inútil e desbotada. No entanto, se fosse sabido que nesses lugares ermos e frequentemente esquecidos, uma batalha implacável pela paz vem sendo travada há séculos, os julgamentos seriam menos duros e desdenhosos.

Assim, os mosteiros e conventos de clausura espalhados pelo planeta poderiam ser considerados como usinas nucleares onde a cada dia se desenvolve a mais poderosa "bomba atômica", ou seja, a invocação incessante da intervenção de Deus, capaz de amolecer corações endurecidos pelo ódio e pela vingança e mudar o curso da história, neste último período sombrio da era da humanidade, dominado por uma Terceira Guerra Mundial que o Papa Francisco repetidamente descreveu como "aos pedaços".

Entre as dores do mundo

E em se tratando de amenidades, a abadia beneditina de clausura de Mater Ecclesiæ, em Novara, não é exceção. Aninhada na Ilha de San Giulio, ela tem vista para a espetacular extensão do Lago Orta e, à primeira vista, poderia levar a um engano: o que um punhado de freiras tem a ver com a guerra na Ucrânia, o conflito na Terra Santa e no Irã, ou a agitação civil em vários países africanos e sul-americanos, para citar apenas alguns?

Partida importante

Tem algo a ver com isso, e como! De fato, segundo a abadessa, Madre Maria Grazia Girolimetto, é justamente a partir do despertar matinal para dar vida àquelas orações ritmadas em um horário fixo, como se não houvesse interrupção, que começa a batalha mais importante contra o mal. O mal permanece imperturbável diante dos mísseis nucleares mais modernos, das estratégias militares mais refinadas, do rearmamento mais vulgar pago com dinheiro roubado da saúde e da assistência aos pobres. Mas ele se mostra impotente diante de um Deus que se compadece ao ouvir as vozes de seus filhos suplicando-lhe paz.

Ouvindo os Padres

"Lembro-me - reflete a freira em conversa com a imprensa do Vaticano - das palavras dos Padres da Igreja quando diziam: se ouvirem falar da eclosão de uma guerra, pensem que, em última análise, a culpa também é de vocês. E lutem contra o orgulho e o ódio que estão em seus corações. Se ouvirem falar de uma fome que mata, pensem em todo aquele pão que guardam no armário e roubam dos famintos. Se perceberem que a Igreja está dividida e os povos estão lutando entre si, repitam: a culpa também é minha, enquanto um único pensamento contra meu irmão permanecer em meu coração."

Denunciar não basta

Denunciar os horrores e os fracassos do mundo não basta. Nestes oásis aparentemente pacíficos, algo mais está sendo feito: o mal que se esconde no coração do homem está sendo combatido em sua raiz.

"E fazemos isso rezando, colocando-nos diante dAquele que tudo pode. Fazemo-lo sem multiplicar discursos, mas em silêncio. É essencial para a Igreja que estes lugares de vida contemplativa existam, porque não só testemunham uma vida de conversão, mas também porque assumem a dor e a angústia do mundo até que sejam consumidas e transformadas na esperança de uma nova vida."

Verdadeiras Terras Santas

Madre Girolimetto compara os conventos e mosteiros onde se pratica a oração silenciosa da paz a "verdadeiras 'Terras Santas' onde, na pira do Espírito de amor, toda discórdia, toda inimizade, toda dissonância são queimadas. E são harmonizadas na oração coral, que tem um poder enorme: a oração oferecida por uma comunidade unida atinge diretamente o coração de Deus."

O mundo desconhece

Onde há uma comunidade orante, há uma guarnição de paz. Mas então por que o mundo as ignora? "Porque não compreende plenamente a eficácia desta oração oculta. Mas não devemos nos preocupar com isso: nossa tarefa é ser testemunhas de paz com nossas vidas. O mundo precisa desses testemunhos autênticos que falem do Evangelho e de Jesus."

Contra os estereótipos

A abadessa da Abadia de Mater Ecclesiæ também encontra um estereótipo que a sociedade cunhou para definir homens e mulheres que optam por dedicar suas vidas à contemplação orante: "Diz-se que fugimos do mundo, mas é exatamente o contrário. Mergulhamos nele para poder servi-lo com a oração, a esfera mais verdadeira da caridade e da compaixão."