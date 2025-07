Novo custódio da Terra Santa: sem medo nas tempestades, com o olhar fixo em Jesus

"Ainda antes da posse oficial com a entrada na tarde de hoje, quis começar a minha missão visitando nos últimos dias as nossas comunidades na Síria e no Líbano. Fiquei agradavelmente surpreso com o espírito cristão e o trabalho eficaz de nossos frades, e ainda mais com o profundo enraizamento e apreço que eles desfrutam entre os povos de seus territórios de missão. E não apenas entre os cristãos", disse ao L'Osservatore Romano o padre Francesco Ielpo.

Roberto Cetera - Jerusalém

Na tarde desta segunda-feira, o novo custódio da Terra Santa, padre Francesco Ielpo, fez sua entrada solene na Igreja de São Salvador, em Jerusalém, que juntamente com a entrega do selo pelo Custódio cessante, Pe. Francesco Patton, marca o início oficial de sua missão na Terra Santa.

Padre Ielpo, o senhor inicia seu mandato de custódio talvez no momento mais difícil que esta terra já viveu desde a guerra de 1967, senão desde 1948. Em Gaza, 57.000 mortes foram registradas em 22 meses, e as tão anunciadas perspectivas de uma trégua ainda não se concretizaram. Na Cisjordânia, os ataques de colonos continuam diariamente, cada vez mais violentos. E a minoria cristã também sofre violência repetida, como demonstram as incursões de colonos na aldeia cristã de Taibeh e, sobretudo, o bombardeio da paróquia católica de Gaza na última quinta-feira, que deixou três mortos e dez feridos.

Sim, é um momento muito difícil, tenho consciência disso. Também porque, como se sabe, a nossa não é apenas uma custódia de lugares sagrados, mas uma presença pastoral viva ao lado dos cristãos desta terra. E, além das chamadas dificuldades objetivas, existem as subjetivas. Ou seja, tenho muito presente a distância entre a tarefa que me foi confiada e os meus modestos recursos. Mas também vejo essa distância como uma oportunidade. No sentido de que essa distância deixa mais espaço para a ação do Espírito Santo. E nisso tenho fé acima de tudo. Porque é sobretudo graças a essa ação do Espírito que os franciscanos conseguiram, durante 800 anos, apesar de tantas adversidades, testemunhar a presença cristã na terra de Jesus.

Em evidência 24/06/2025 Padre Francesco Ielpo é o novo Custódio da Terra Santa Já delegado da Custódia na Itália, o franciscano sucede o padre Francesco Patton, nomeado em 2016 e reconfirmado em 2022. “O serviço que a Ordem e a Igreja me pediram – destaca o ...

Padre Ielpo, o senhor já conhece muito bem a Terra Santa e a realidade da Custódia; nos últimos anos, o senhor a representou como delegado do custódio na Itália. Já existe um programa de trabalho em mente?

Pretendo simplesmente seguir o caminho claramente traçado pelos meus predecessores. A Custódia não é o custódio, mas a dedicação, o trabalho árduo e os talentos dos mais de 300 frades que a compõem e nela vivem. Mais do que apenas dirigir, o papel do custódio é valorizar esses talentos bem difundidos no corpo dessa província franciscana especial. Como o padre Patton fez tão bem nos últimos nove anos. Entre esses talentos, eu destacaria, em primeiro lugar, o caráter internacional da Custódia, que inclui mais de cinquenta nacionalidades diferentes. Minha tarefa é harmonizar essa sinfonia de vocações e talentos. Em seguida, destacaria a natureza missionária específica dos franciscanos, inteiramente focada no seguimento de Cristo por meio da evangelização e que se expressa aqui não apenas na acolhida dos tantos peregrinos, mas também na condução das paróquias que nos foram confiadas pelo Patriarcado Latino de Jerusalém (as paróquias de Jerusalém, Belam, Nazaré e Jaffa são confiadas aos franciscanos, ndr.), e sobretudo na gestão das 17 escolas em Israel e na Palestina que educam para a paz milhares de alunos todos os anos. As escolas constituem, sem dúvida, o valor acrescentado do nosso ministério pastoral. E depois há as obras de caridade cristã, destinadas a aliviar o sofrimento da população palestina mais desfavorecida. Esta é uma área com a qual todos estamos comprometidos, e em particular o nosso padre Ibrahim Faltas lançou iniciativas muito importantes para as crianças durante estes meses de guerra.

Padre Ielpo na Missa de início de seu ministério como custódio da Terra Santa

A Terra Santa não é apenas Jerusalém, Israel e Palestina, mas também Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Chipre e Rodes.

Ainda antes da posse oficial com a entrada na tarde de hoje, quis começar a minha missão visitando nos últimos dias as nossas comunidades na Síria e no Líbano. Fiquei agradavelmente surpreso com o espírito cristão e o trabalho eficaz de nossos frades, e ainda mais com o profundo enraizamento e apreço que eles desfrutam entre os povos de seus territórios de missão. E não apenas entre os cristãos. Na Síria, os frades me acompanharam para encontrar o vigário do Patriarcado Ortodoxo e, em seguida, o pároco da Igreja de Santo Elias, no bairro de Dwelah, em Damasco, onde, em 21 de junho, um ataque terrorista islâmico matou mais de 30 cristãos e feriu mais de 60. O pároco me contou sobre o ataque e seus paroquianos mortos: da jovem, a primeira vítima, morta enquanto se dirigia para a igreja com uma vela na mão, e sobre o jovem que se lançou sobre o homem-bomba que estava para se explodir e o deteve antes que ele chegasse aos bancos dos fiéis, sacrificando-se assim para poupar dezenas de outras possíveis vítimas. No final, trocamos um abraço forte e informal, um sinal de verdadeiro ecumenismo em nosso sofrimento compartilhado, e sob a mesma cruz. Quando nossos frades organizaram uma Celebração Eucarística especial em função da minha presença, pensei que o medo impediria muitas pessoas de comparecerem, mas, em vez disso, a igreja estava lotada. A identidade cristã prevalece sobre a identidade étnica ou política. No Líbano, também testemunhei o grande trabalho de caridade de nossos frades durante os bombardeios israelenses, que forneceram abrigo a muitos deslocados tanto em Beirute quanto no sul. Estou impressionado com a coragem e o espírito missionário de nossos frades, tão pouco conhecidos no Ocidente.

O que pedirá aos seus frades?

Simplesmente que sejam bons frades. Como foram seus predecessores, que preservaram e garantiram a presença cristã na Terra Santa por 800 anos. Com preocupação pelos outros, mas sempre com o olhar fixo em Cristo. Nos últimos dias, durante esta viagem, meditei longamente sobre esta nova missão que me foi imerecidamente confiada, enquanto olhava para uma passagem do Evangelho que me inspira neste momento. Hoje, como no tempo de Jesus, as ondas do mar são altas e ameaçadoras, o medo no barco é grande, mas ao olhar para Jesus caminhando sobre as águas, os medos dos discípulos se acalmam. Pedro tenta imitá-lo, mas parece sucumbir. Por quê? Porque deixou de olhar nos olhos de Jesus. Este é o meu objetivo pessoal, mas também o que proponho aos nossos frades: que consigam permanecer firmes e destemidos nas tempestades deste mundo, graças ao olhar que mantemos fixo em Jesus.