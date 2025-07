Novo Centro Pastoral em Omã: "Entre estas paredes, queremos crescer na fé"

"A nova estrutura deve ser um centro pastoral para iniciativas de formação cristã, aulas de catecismo e residência para sacerdotes, um sonho, há muito tempo, esperado pelos fiéis de Ghala e de todo o Vicariato", afirma Dom Paolo Martinelli, Vigário Apostólico da Arábia Meridional.

Vatican News

Dom Paolo Martinelli, capuchinho, Vigário Apostólico da Arábia Meridional, inaugurou, recentemente, o novo Centro Pastoral da paróquia do Espírito Santo em Ghala, Muscat, Omã. Em seu discurso inaugural, afirmou: "Este é um 'evento histórico', que marca o início de um novo capítulo na vida da paróquia". E acrescentou: "A formação cristã não consiste apenas na transmissão de regras e obrigações, mas, sobretudo, da vida nova, que Jesus nos trouxe. Queremos formar cristãos que enfrentem a cotidianidade guiados pela sua fé".

Em um comunicado, enviado à Agência Fides, lê-se: “A nova estrutura deve ser um centro pastoral para iniciativas de formação cristã, aulas de catecismo e residência para sacerdotes, um sonho, há muito tempo, esperado pelos fiéis de Ghala e de todo o Vicariato”.

Durante a Santa Missa de ação de graças, o Vigário Apostólico encorajou os fiéis a considerarem o novo edifício como um farol de formação na fé e um dom espiritual para as gerações futuras”. E concluiu: "Entre estas paredes, queremos crescer na fé, para que ela possa moldar as nossas vidas e nos tornar testemunhas do Evangelho, através do nosso modo de vida. Sejamos homens e mulheres de paz e construtores de pontes, mediante a promoção do respeito e a construção de um mundo mais humano e fraterno".

O Arcebispo Nicholas Thevenin, Núncio apostólico no Sultanato de Omã, abençoou o edifício, na presença de autoridades religiosas e políticas. Por sua vez, Dom Paolo Martinelli agradeceu Sua Majestade, Haytham bin Tariq, Sultão de Omã, e as autoridades locais pelo zelo e apoio, dizendo por fim: "Hoje, inauguramos este novo edifício, que servirá para a formação cristã; será também um monumento à amizade, à harmonia entre a Igreja Católica e ao povo pacífico e amoroso do Sultanato de Omã".