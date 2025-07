A construção da Nova Catedral São João Batista de Niterói não é apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo vivo da fé e da perseverança de uma Arquidiocese que, por décadas, tem sonhado e trabalhado pela materialização desse importante templo para os municípios que fazem parte do território arquidiocesano.

Vatican News

Neste mês de julho, a Arquidiocese celebra a conclusão da laje do Caminho da Gratidão — uma etapa fundamental que consolida o avanço da obra, cuja história remonta ao final do século XX. Assinada por Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura mundial, e abençoada por São João Paulo II em 1997, a Nova Catedral surge como um marco que une passado, presente e futuro em um único projeto.

Desde a sua pedra fundamental, lançada em 1999, a construção enfrentou interrupções e desafios, entre eles a perda de Dom Carlos Alberto Navarro, idealizador da iniciativa, não só da Nova Catedral São João Batista, mas também incentivador do que hoje conhecemos como Caminho Niemeyer. Ainda assim, o sonho resistiu e foi retomado em 2012 por Dom José Francisco, reafirmando a importância espiritual e cultural da nova igreja, a "Nossa Catedral São João Batista". Como o próprio Arcebispo Metropolitano de Niterói destaca a cada entrevista, ele lembra que a "Obra de Fé" é para os 14 municípios que compõem a Arquidiocese de Niterói: Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios.

Nova Catedral de Niterói: obra de fé e história

A laje do Caminho da Gratidão, concluída com a utilização de centenas de metros cúbicos de concreto, simboliza a trajetória coletiva do povo que caminha em fé rumo à nova casa de oração. Essa estrutura física é também um testemunho da união entre a comunidade desses municípios, a Arquidiocese e os profissionais envolvidos que, com dedicação e espírito solidário, têm dado vida a esse símbolo de fé.

Com uma localização privilegiada às margens da Baía de Guanabara, a Catedral, com capacidade para acolher até cinco mil fiéis, é um projeto que transcende sua função religiosa para se afirmar como um patrimônio cultural e arquitetônico da Região Central de Niterói.

A conclusão dessa etapa reforça o apelo da Arquidiocese à colaboração de todos para que o sonho siga se tornando realidade. O envolvimento da comunidade, por meio de doações e apoio, é essencial para a continuidade das próximas fases, que garantirão o acabamento e a finalização desse espaço destinado a ser farol de fé, esperança e encontro de toda a Arquidiocese.

Nova Catedral de Niterói: obra de fé e história

Breve Histórico da Construção

Outubro de 1997 – O projeto da obra, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, recebeu a bênção do Papa João Paulo II (hoje, São João Paulo II).

1999 – A pedra fundamental foi lançada com uma grande festa, mas, devido ao falecimento de Dom Carlos Alberto Navarro, um dos idealizadores, o projeto foi arquivado.

2012 – A pedido de Dom José Francisco, o projeto é retomado.

Dezembro de 2012 – Asinatura do termo de cessão do terreno pelo Prefeito Jorge Roberto Silveira.

Março de 2013 – Início das atividades do Comitê Executivo.

Maio de 2013 – Lançamento da campanha “Nova Catedral Niterói – Uma Obra de Fé”, durante o evento “Bote Fé”.

Julho de 2013 – Durante a Jornada Mundial da Juventude, o projeto foi apresentado ao Papa Francisco, que também o abençoou.

Janeiro de 2014 – Assinatura do contrato com o escritório de Oscar Niemeyer, para desenvolvimento do projeto de arquitetura.

Junho de 2014 – Assinatura do contrato com Bruno Contarini, para desenvolvimento do projeto de engenharia estrutural.

Outubro de 2014 – Assinatura de prorrogação do termo de cessão com o Prefeito Rodrigo Neves e início das obras.

Maio de 2015 – Sondagem do terreno.

Ao longo de 2015 – Desenvolvimento de projetos técnicos de arquitetura, estrutural, instalações e ar-condicionado.

Março de 2016 – Terraplanagem do terreno.

Março de 2017 – Colocação de 256 estacas na etapa de fundação.

Maio de 2018 – Início da etapa final da fundação.

Fevereiro de 2019 – Término da etapa da fundação.

2020 – Início da Etapa V – Construção da laje e suportes dos arcos.

Maio de 2022 – Fase final da Etapa V – Construção dos complementos das paredes estruturais (paredes do espaço celebrativo), do Caminho da Gratidão, da parede do presbitério (que chegará até 10 metros de altura) e da parede do coral.

Junho de 2022 – Encerramento da Etapa V.

Julho de 2022 – Início da Etapa VI A1 – Construção dos pilares principais de sustentação da cúpula e dos arcos.

Dezembro de 2022 – Encerramento da Etapa VI A1.

Março de 2023 – Montagem do Caminho da Gratidão.

Outubro de 2023 – Entrega de metade do Caminho da Gratidão, com uso estimado de 400 m³ de concreto.

Setembro de 2024 – Conclusão da laje do coro.

Outubro de 2024 – Tratamento das ferragens de espera das lajes, vigas e pilares.

Novembro de 2024 – Impermeabilização de oito panos de lajes do primeiro quadrante – área de 450 m².

Fevereiro de 2025 – Chegada do aço para as etapas seguintes.

Março de 2025 – Construção dos Panos de Lajes (Ls_15 e Ls_17).

Julho de 2025 – Conclusão da laje do Caminho da Gratidão.

Para saber como contribuir, entre em contato pelo telefone e WhatsApp (21) 99727-2441. Sua ajuda faz a diferença!

Acesse, explore e compartilhe:

novacatedral.com

caminhodagratidao.com.br

Redes sociais:

Facebook: @novacatedralniteroi

Instagram: @novacatedralniteroi

Fonte: Arquidiocese de Niterói