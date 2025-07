Nigéria: sequestradores de seminaristas fazem contato com diocese e pedem resgate

A insegurança no país tem origens diversas, variando conforme a região. Embora alguns ataques sejam motivados por intolerância religiosa, muitos sequestros têm como objetivo extorquir dinheiro com os resgates. Os criminosos consideram o clero como um alvo fácil, independentemente de motivações religiosas.

Vatican News com Agência Fides e ACN

Poucos dias após o ataque armado contra o Seminário Menor Diocesano "Imaculada Conceição", em Ivhianokpodi, Estado de Edo, Nigéria, os agressores que sequestraram três jovens seminaristas "entraram em contato com a Diocese de Auchi pedindo um resgate".

O bispo de Auchi, dom Gabriel Ghieakhomo Dunia, informou à Agência Fides que "os seminaristas ainda estão nas mãos de seus sequestradores", que nas últimas horas "entraram em contato com a Diocese de Auchi, exigindo um resgate. As negociações estão em andamento".

"O governo e as forças de segurança locais estão trabalhando para encontrar os sequestradores e garantir a libertação dos seminaristas, mas até agora sem sucesso", continua dom Dunia, que tranquiliza os outros jovens que estavam no local no momento do ataque armado, durante o qual um agente de segurança foi morto. "Os outros seminaristas foram transferidos para um local mais seguro, e neste novo local eles estão atualmente fazendo seus vários exames antes do início das férias de fim de ano letivo de 2024/2025."

O Seminário de Ivhianokpodi já havia sido atacado por uma gangue de homens armados em 27 de outubro de 2024. Naquela ocasião, o reitor, Pe. Thomas Oyode, havia se oferecido como refém no lugar dos dois jovens seminaristas que os bandidos estavam levando para local ignorado. Ele foi libertado posteriormente após 11 dias de cativeiro.

Ao todo, neste ano de 2025, a Fundação AIS Internacional registou já 15 novos casos de perseguição religiosa, sendo que 12 ocorreram na Nigéria. Além disso, três padres sequestrados em anos anteriores continuam desaparecidos, sem qualquer notícia de libertação ou confirmação de morte.

