Três seminaristas são sequestrados e segurança é morto em ataque na Nigéria

Vatican News com Agência Fides

Um grupo armado invadiu o Seminário Menor Diocesano da Imaculada Conceição em Ivhianokpodi, Estado de Edo, Nigéria. Um segurança foi morto e três jovens seminaristas foram sequestrados na ação.

Um comunicado divulgado pela Diocese de Auchi inormou que o sequestro ocorreu pouco depois das 21h de quinta-feira, 10 de julho.

O bispo Gabriel Dunia, expressando a sua dor e a de toda a Igreja local pela morte do oficial do Corpo de Defesa Civil Nigeriano, Christopher Aweneghieme, e pelo sequestro dos três jovens seminaristas, solicitou que a Missa votiva do Preciosíssimo Sangue de Jesus seja celebrada em todas as paróquias nos próximos dias, para rezar para que Deus ilumine os corações e mentes dos sequestradores.

Até o momento, precisa o comunicado da Diocese de Auchi, não foi feito nenhum contato pelos sequestradores.

Policiais que investigam o incidente descreveram a ação como um "ato de violência sem sentido contra uma instituição religiosa e jovens estudantes inocentes", classificando o ataque como "não apenas bárbaro, mas também um atentado direto à paz e à segurança pública".

Por razões de segurança, os outros seminaristas presentes no local foram "transferidos temporariamente para uma área segura até que as medidas de segurança em torno do seminário sejam reforçadas".

O mesmo Seminário já havia sido atacado por uma gangue de homens armados em 27 de outubro de 2024. Na ocasião, o reitor do Seminário, Pe. Thomas Oyode, se ofereceu como refém no lugar dos dois jovens seminaristas que estavam sendo levados pelos bandidos. O sacerdote foi libertado após 11 dias de cativeiro.