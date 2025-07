Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes: dom silencioso e discreto

O Apostolado da Maternidade Espiritual é uma resposta ao convite da Santa Igreja que, no Ano Sacerdotal de 2007, publicou, por meio da Congregação para o Clero, um pequeno manual para promover a adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual.

“Neste mundo é impossível uma dignidade maior que a do Sacerdote: São ungidos meus: meus cristos”. (Santa Catarina de Sena - O Diálogo).

O que é a Maternidade Espiritual

A Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes é um chamado a todas as mulheres católicas, independente de idade e do seu estado da vida (solteiras, casadas, viúvas, leigas, religiosas consagradas) que sentem o chamado para intercederem pela conversão e santificação dos Sacerdotes. Trata-se de um dom silencioso e discreto; uma vocação que precisa de atenção e discernimento para ser bem vivida e gerar frutos. Por isso, é necessário que as mães espirituais tenham uma fé madura e que vivam plena e ativamente a vida sacramental da Igreja.

Adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual – Documento da Congregação para o Clero.

O Apostolado da Maternidade Espiritual é uma resposta ao convite da Santa Igreja que, no Ano Sacerdotal de 2007, publicou, por meio da Congregação para o Clero, um pequeno manual para promover a adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes e maternidade espiritual e assim, “iniciar um movimento espiritual que, favorecendo uma consciência cada vez maior da ligação ontológica entre Eucaristia e Sacerdócio e da especial Maternidade de Maria em relação a todos os Sacerdotes, dê vida a uma corrente de adoração perpétua, para a santificação dos clérigos, e a um novo empenho das almas femininas consagradas para que, inspirando-se à tipologia da Beata Virgem Maria, Mãe do Sumo e Eterno Sacerdote e associada, de modo singular, à sua obra de Redenção, queiram adotar espiritualmente sacerdotes para ajudá-los com a oferta de si, a oração e a penitência”.

O que significa ser uma Mãe Espiritual?

Ser Mãe Espiritual é uma forma sobrenatural de cuidar das almas, especialmente dos sacerdotes (Documento da Congregação para o Clero).

O Papa São Pio X afirmava que “Cada vocação sacerdotal vem do coração de Deus, mas passa através do coração de uma mãe”. Por isso, as mães espirituais dedicam um tempo especial à oração diária, intercedendo pelas intenções dos sacerdotes, suas necessidades específicas, seus trabalhos, sua saúde e também pelos sacerdotes que estão no purgatório. A rotina diária de uma mãe sacerdotal é intercalada por orações, trabalho, seja em casa ou em empresas, nas tarefas simples e rotineiras. Enfim, em toda as tarefas e trabalhos cotidianos que desenvolve eleva sempre um pensamento a Jesus e a Nossa Senhora, intercedendo pelos sacerdotes. Essa é uma maneira de nos santificarmos também.

Ao adotarmos espiritualmente os sacerdotes, comprometemo-nos a ajudá-los, intercedendo com orações e sacrifícios para seu fortalecimento na fé e sua proteção, a fim de viverem sua vocação com santidade e fidelidade, desenvolvendo sua missão da Igreja. Também, rezamos pedindo numerosas e santas vocações Sacerdotais.

A Virgem Maria, Mãe da Igreja e dos Sacerdotes

Cabe ressaltar que a vocação das Mães Espirituais deve ser vivida no espírito de silêncio e escondimento, como Nossa Senhora, lembrando que através dessa “maternidade” também participamos da maternidade universal da Virgem Maria, pois, como Mãe do Sumo e Eterno Sacerdote, Jesus Cristo, Ela é também Mãe de todos os sacerdotes. Nosso espelho é Maria Santíssima.

Oração e Formação

Toda vocação sacerdotal tem sua origem na oração: “Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe” (Mt, 9,38). Mas, além da oração, precisamos de formação para vivermos bem nossa vocação de Mães Espirituais, sobretudo sobre o que diz o Magistério da Santa Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, a vida dos Santos, particularmente, sobre os exemplos virtuosos de mães espirituais (Santa Mônica, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, Beata Conchita Cabrera de Armida, Beata Alexandrina Maria da Costa, dentre outras).

Grupo Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes do Santuário Nossa Senhora da Saúde Brasília - DF

Nosso grupo da Maternidade Espiritual pelos Sacerdotes do Santuário Nossa Senhora da Saúde foi criado em 29 de abril de 2022, dia de Santa Catarina de Sena, e teve uma ótima receptividade do nosso Pároco e Reitor, Padre Rafael Souza dos Santos, que também é Vigário Episcopal da Arquidiocese de Brasília. Ele entende perfeitamente o valor da intercessão dessas mães, cuja missão é rezar pela santificação dos Sacerdotes, acolhendo-os como filhos espirituais. Agradecemos muito ao Padre Rafael pela acolhida e pelo carinho.

Atualmente, somos cerca de 20 mulheres que se uniram para intercederem pela igreja e pelos Sacerdotes. Nossos encontros semanais para orações: toda sexta-feira, exceto a primeira do mês, das 10h às 11h, na Capela do Santíssimo do Santuário Nossa Senhora da Saúde. Rezarmos pelo Papa, por nosso Arcebispo, por todo o Clero, mas, em especial e nominalmente, pelos Sacerdotes do nosso Santuário.

Durante os encontros, seguimos roteiros específicos de orações, terços, Via-Sacra, Adoração Eucarística pela santificação do Clero.

Usamos os seguintes livros para orações, reflexões e aprofundamento sobre o tema:

1. Adoração eucarística pela santificação dos sacerdotes e Maternidade espiritual (Congregatio pro clericais – 2007);

2. Maternidade Espiritual – Orações para Santificação dos Sacerdotes e Maternidade Espiritual II, roteiros de Adoração Eucarística pelos Sacerdotes (Carolina Carneiro Van Ostaede, Claudia Fernanda Sarsur Soares e Frei Paulo Maria);

3. Tu e os Sacerdotes (livro dedicado às Mães Espirituais pelos Sacerdotes com preces e práticas piedosas pelo aumento e santificação do Clero – Fraternidade Misericórdia Materna);

4. Manual de orações pelos Sacerdotes (Decenário perpétuo).

Nossa formação inicial foi realizada pelo AME (Apostolado Maternidade Espiritual da Fraternidade Misericórdia Materna), que tem o Sacerdote Frei Paulo Maria Noronha, OFMConv como fundador e a Irmã Teresa Maria como coordenadora do Apostolado, cujo carisma é formar, orientar e acompanhar mulheres que sentem o chamado para rezar e interceder incessantemente pelos sacerdotes. Por essa razão, durante todo o ano participamos de formações on-line, presencial, retiros e recolhimentos. São momentos muito especiais de oração, partilha e aprendizado junto a outros grupos de mães espirituais de Brasília e de outras partes do Brasil.

O AME está formando grupos de mães espirituais em diversas paróquias em Brasília e em outras cidades. Seu desejo é alcançar todos os estados brasileiros, para a honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Pedimos à Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, que nos ajude a caminhar fortes e perseverantes nessa missão árdua, mas gratificante.

Rita de Sá Freire – Escritora Católica, Dama de Comenda da Nobre e Pontifícia Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, Lugar-Tenência do Rio de Janeiro (RJ), acadêmica da Academia Marial de Aparecida (AMA) e da Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI). Criadora e administradora do Apostolado Nos Passos de Maria