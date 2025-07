Mais de mil jovens coreanos em Roma para o Jubileu

Os mil peregrinos sentem o total apoio da Igreja na Coreia: os jovens coreanos que estarão em Roma são realmente considerados como "mensageiros e missionários" pela comunidade católica coreana, que lhes assegura apoio espiritual e vive a comunhão com a oração.

São mais de mil os jovens coreanos prestes a partir para Roma para participar do Jubileu da Juventude. A comunidade católica de Seul saudou os jovens peregrinos com uma Missa em prol do "Projeto 1004", cujo nome deriva da palavra coreana "cheon-sa" (que significa quer "anjo" como indica o número 1004).

Nos últimos meses, o projeto incluiu uma intensa jornada de preparação espiritual para jovens peregrinos coreanos, começando com o Jubileu da Juventude e culminando na Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em Seul em 2027.

Durante a celebração festiva realizada em 19 de julho no salão principal da Escola Secundária Dongsung, em Seul - onde se reuniram jovens, sacerdotes, religiosos, leigos e a comunidade de Seul -, os 1.078 peregrinos foram saudados e abençoados. De 28 de julho a 3 de agosto, eles passarão por Assis, Milão, Turim e Roma, peregrinando por importantes santuários e lugares associados aos santos, como momentos de preparação e inspiração.

Na Missa, o bispo auxiliar de Seul e coordenador geral do Comitê Organizador da JMJ de Seul, dom Paul Kyung-sang Lee, refletiu sobre o Evangelho de Marta e Maria, exortando os jovens peregrinos a "lembrarem que o verdadeiro propósito desta peregrinação é encontrar o amor do Senhor, que vem para nos servir". Os peregrinos prometeram solenemente experimentar o amor e a bondade uns pelos outros e pelos outros, e ser testemunhas de esperança durante toda a experiência do Jubileu.

Um momento especial para os jovens coreanos em Roma será o dia 31 de julho, quando se reunirão para celebrar a Eucaristia na Basílica de São Crisógono, em Roma, celebrada pelo cardeal Andrew Yeom Soo-jung, arcebispo emérito de Seul e cardeal titular de São Crisógono. Os jovens também levarão em seus corações e rezarão pelos jovens norte-coreanos, com a esperança de que "a Providência abra portas inesperadas e eles possam participar da Jornada Mundial da Juventude em Seul em 2027".

Com este objetivo, o "Movimento Voluntário de Oração do Rosário" da Diocese de Suwon reúne os fiéis todas as quartas-feiras à noite para a oração mariana, direcionando a intenção para o Jubileu do Senhor e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Seul, em 2027. Entre eles, estão jovens, idosos e crianças que rezam fervorosamente à Nossa Senhora. A iniciativa é inspirada no movimento de oração do Rosário realizado à noite no Santuário de Lourdes, na França: a ideia é rezar o Terço juntos em um espaço aberto. O encontro será realizado semanalmente até 2027.