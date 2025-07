Lusofonias. Paris sem fronteiras: Três mil Espiritanos em 62 países nos cinco continentes

O Conselho Geral Alargado (CGA) dos Espiritanos, realizado em Paris de 22 de junho a 6 de julho, foi a experiência de um mundo sem fronteiras. De facto, os 60 participantes foram delegados dos quase três mil espiritanos a trabalhar em 62 países nos cinco continentes!

Tony Neves, em Paris, para o Vatican News

Este encontro mundial avaliou, uma por uma, as muitas decisões tomadas pelo Capítulo Geral dos Espiritanos, realizado na Tanzânia em 2021. E, no fim, deu sugestões e apontou orientações para os próximos quatro anos, os últimos do mandato deste Superior Geral e seu Conselho.

Em jeito de síntese, faço recortes em dois documentos finais que falam melhor do que eu. Começo pela Mensagem Final. Diz: ‘Durante esta assembleia do CGA, os delegados abordaram temas cruciais relativos à vida e missão da nossa família religiosa. O trabalho foi intenso e partilhámos entre nós, não só nas sessões plenárias e nos pequenos grupos, mas também na oração e no convívio.

O CGA reconheceu os progressos realizados pelo generalato na animação da Congregação e na implementação das decisões do Capítulo de Bagamoyo II, mas também fez propostas concretas para orientar o CG na segunda metade do seu mandato, até ao 22º Capítulo Geral, em 2029’.

Esta Mensagem evocou também algumas visitas simbólicas: ‘no decorrer do CGA, os delegados fizeram uma peregrinação a Rennes, para seguir os passos do jovem Claúdio Poullart des Places, fundador. Visitaram igualmente a nossa Casa Mãe, na Rue Lhomond (Paris 5), para celebrar a Missa e rezar no túmulo de Francisco Libermann. Visitamos também o túmulo do Beato Daniel Brottier na Obra dos ‘Apprentis d’ Auteuil’, que acompanha os jovens em risco (40 mil jovens, apoiados por 8 mil funcionários!). Estes momentos inspiraram profundamente a nossa experiência’.

Outro texto inspirador é a homilia da Missa de Encerramento. O Superior Geral dos Espiritanos, P. Alain Mayama, nascido no Congo Brazzaville, referindo-se aos desafios do tempo presente, lembrou: ‘Este é um momento de graça: não o desperdicemos, façamos com que seja o mais frutífero possível! A Congregação volta-se para estes jovens missionários para que eles lhe insuflem um novo dinamismo missionário. Cabe-lhes agora continuar a obra missionária dos mais velhos, numa fidelidade criativa às intuições dos nossos fundadores. Trata-se de um verdadeiro ‘aggiornamento’ congregacional. Exige uma mudança de mentalidade sobre a forma de ser Congregação’.

O Superior Geral dos Espiritanos olhou com frontalidade para o futuro ali traçado: ‘Parece-me que as orientações tomadas neste Conselho Geral Alargado caracterizam claramente o caminho da nossa Congregação neste momento preciso da sua história: A exigência para o Conselho Geral de continuar a procurar novas formas de ajudar melhor as circunscrições mais frágeis, de modo a melhorar a liderança e a governação até ao próximo Capítulo Geral; aprofundar a reflexão sobre a estrutura organizacional da Congregação, que, como sabemos, está ao serviço da missão e da vida da Congregação; continuar a fazer da renovação espiritual uma prioridade na congregação, através do investimento nos recursos necessários para aprofundar a espiritualidade espiritana; continuar a promover a diversidade, o equilíbrio, a internacionalidade e a interculturalidade’.

O P. Alain Mayama concluiu: ‘Estas orientações constituem verdadeiros desafios que devemos enfrentar com fé, coragem e sem medo, plenamente confiantes e conscientes de que Deus está sempre connosco e que o Espírito Santo, ao qual nos consagramos desde o início da nossa história, nunca deixará de nos guiar. Só o acolhimento ao Espírito Santo nos ajudará a sair dos esquemas tradicionais, da dúvida e do medo do amanhã. Ele nos ajudará a entrar na esperança, como um desejo, uma expectativa do melhor. Invocamos também com confiança a Virgem Maria, para que obtenha uma renovada efusão do Espírito sobre a nossa Congregação’.

Cada um regressou ao seu posto de vigia e de missão: as reflexões, partilhas e propostas saídas de Paris vão ecoar pelo mundo inteiro e ‘obrigar’ os Espiritanos todos a anunciar e a viver um Evangelho sem fronteiras.

Oiça aqui a reportagem e partilhe