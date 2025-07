Jovens dos Emirados Árabes em peregrinação a Roma para participar do Jubileu

O grupo, composto por aproximadamente 80 jovens dos Emirados Árabes Unidos e 10 de Omã, será acompanhado por várias religiosas e sacerdotes envolvidos na pastoral juvenil e vocacional. Em Roma dom Paolo Martinelli, OFM Cap., vigário apostólico de Avosa, que abrange Omã, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, se juntará aos jovens para caminhar com eles, passar pela Porta Santa e participar de momentos-chave do Jubileu com o Papa Leão.

Vatican News com Agência Fides

Um grupo de 90 fiéis de todo o Vicariato Apostólico da Arábia Meridional (AVOSA) está viajando para a Itália para uma peregrinação de duas semanas - que incluirá várias etapas espirituais, como Pádua, Assis e San Giovanni Rotondo - e cujo destino final é Roma, para participar da programação oficial do Jubileu da Juventude, programada para se realizar entre 28 de julho a 3 de agosto.

O grupo, composto por aproximadamente 80 jovens dos Emirados Árabes Unidos e 10 de Omã, será acompanhado por várias religiosas e sacerdotes envolvidos na pastoral juvenil e vocacional.

"Esta é mais do que uma simples viagem: é uma caminho de fé, um momento para rezar e descobrir que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos", observa o Pe. Godfrey Rodriques, um dos sacerdotes que acompanham a peregrinação. "Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade de renovar o sentido da minha vida e me aproximar de Deus no coração da Igreja."

No domingo, 13 de julho, dom Paolo Martinelli, OFM Cap., vigário apostólico de Avosa, que abrange Omã, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, entregou aos delegados a cruz de peregrinação e a bandeira do Vicariato, que eles carregarão durante toda a viagem. O prelado se juntará pessoalmente aos jovens em Roma para caminhar com eles, passar pela Porta Santa e participar de momentos-chave do Jubileu com o Papa Leão. "Peregrinamos para redescobrir o sentido da vida: amar e ser amados", declarou.