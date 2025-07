Jovens da Diocese de Santa Cruz do Sul (RS) rumo ao Jubileu em Roma

A expectativa é grande entre os jovens e demais participantes, que terão a chance única de estar na Cidade Eterna, em especial para um encontro com o Santo Padre, fortalecendo sua fé e trazendo novas experiências para a comunidade diocesana.

Jovens de todo o mundo com o olhar voltado para Roma nestes dias onde, de 28 de julho a 3 de agosto, se realiza o Jubileu dos Jovens. No sábado 2 e domingo 3, os tão aguardados encontros com o Santo Padre Leão XIV em Tor Vergata.

Antes de chegar a Roma, muitos grupos peregrinam por cidades e santuários que têm sua história marcada pela vida de grandes santos, como Assis, San Giovanni Rotondo, São Antônio de Pádua. Para muitos, será a primeira viagem internacional e a participação em um grande encontro com jovens que partilham a mesma fé em Jesus Cristo.

Do Brasil, entre outros, um grupo da Diocese de Santa Cruz do Sul se prepara para uma jornada inesquecível a Roma. Onze membros da comunidade, incluindo cinco jovens e o padre, partem nesta quinta-feira, 24 de julho, para participar do Jubileu.

Acompanhada pelo Pe. Rodrigo Hillesheim, a delegação santa-cruzense embarcará em uma peregrinação que promete momentos de profunda espiritualidade. A viagem é organizada cuidadosamente pelo grupo desde janeiro deste ano. O Grupo também irá atravessar a Porta Santa da Basílica São Pedro.

A expectativa é grande entre os jovens e demais participantes, que terão a chance única de estar na Cidade Eterna, em especial para um encontro com o Santo Padre, fortalecendo sua fé e trazendo novas experiências para a comunidade diocesana.

Alguns desses jovens, compartilharam com o Vatican News suas expectativas:

