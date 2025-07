O testemunho de Suhail em Gaza: o amor é mais forte que a guerra

Gravemente ferido nos ataques da última quinta-feira (17/07) à paróquia da Sagrada Família, o jovem colaborador do jornal vaticano L'Osservatore Romano, Suhail, foi entrevistado pela mídia vaticana no hospital israelense de Ashdod. “Estou melhor”, tranquiliza, esperando um rápido retorno à sua “vocação”. Com uma certeza: “a paz voltará a Gaza”.

Roberto Cetera - inviado a Ashdod, em Israel

Suhail nos recebe com um grande sorriso e muita surpresa, embora o Pe. Gabriel Romanelli, de Gaza, já tivesse avisado sua mãe, Randa, que estávamos chegando. “Dissemos muitas vezes nestes meses que em breve nos encontraríamos em Roma ou em uma Gaza finalmente pacificada. Mas nunca pensei que finalmente nos encontraríamos neste hospital de Ashdot, em Israel”. O jovem estudante gravemente ferido no ataque israelense à paróquia da Sagrada Família de Gaza na quinta-feira de manhã, 17 de julho, foi transportado na mesma noite para o hospital israelense, devido à impossibilidade de receber cuidados adequados dentro da Faixa. Seu rosto está sofrido, mas cheio de esperança. Suas condições melhoraram depois que todas as estilhaços que o feriram, atingindo também os órgãos internos, foram removidos.

Os desejos e as esperanças

“A paz voltará a Gaza. Porque, como escrevi no meu último artigo que vocês publicaram: o amor é mais forte que a guerra”. Com um pouco de esforço, conseguimos tecer uma conversa em que ele também nos fala de suas esperanças futuras, desejos, futuros artigos que tem em mente e, sobretudo, do caminho de fé que empreendeu e do discernimento que está realizando; e que será publicado na edição desta segunda-feira (21/07), no jornal vaticano L'Osservatore Romano.

“Obrigado pelas orações”

“Estou bem, estou muito melhor do que ontem”, é a garantia de Suhail em uma mensagem em vídeo publicada nos canais sociais da mídia vaticana, logo depois do ataque. “Obrigado a todos pelas orações, pelas mensagens. Agradeço muito. Espero poder recomeçar minha vida e continuar minha vocação. E, como sempre, o amor é mais forte que a guerra”.