O Simpósio debate o pontificado do Papa Francisco e as perspectivas da Igreja sob o Papa Leão XIV.

Com o tema “Comunicar a Esperança: uma análise do pontificado de Papa Francisco e novas perspectivas a partir do Papa Leão XIV”, a Arquidiocese da Paraíba promove, entre os dias 6 e 9 de agosto de 2025, a quarta edição do seu Simpósio Teológico. O evento é uma iniciativa conjunta do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, do Centro de Estudos de Teologia Imaculada Conceição e da Pastoral da Comunicação Arquidiocesana, e acontecerá no auditório do Seminário, em João Pessoa.

A proposta deste ano é oferecer uma reflexão profunda sobre os rumos da Igreja no contexto atual, a partir da análise do legado do Papa Francisco que encerrou recentemente seu pontificado e das primeiras ações e sinais do Papa Leão XIV, eleito em 2025. Tendo a esperança como eixo central, o simpósio pretende unir teologia, comunicação e espiritualidade para iluminar os caminhos de uma Igreja cada vez mais sinodal, missionária e comprometida com os desafios contemporâneos.

O IV Simpósio Teológico contará com a presença de importantes nomes da Igreja e da comunicação religiosa no Brasil. Entre os palestrantes confirmados estão:

Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife e segundo vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil); Dom Damasceno Jerônimo, OSB, presidente da Associação dos Liturgistas do Brasil (ASLI); Mirticeli Medeiros, jornalista, escritora e uma das principais vaticanistas brasileiras, com ampla experiência em coberturas diretamente de Roma; Fabiano Fachini, estrategista digital e especialista em evangelização nas plataformas digitais.

IV Simpósio Teológico da Arquidiocese da Paraíba

Para o padre Luís Carlos Machado, reitor do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, o simpósio é uma oportunidade não apenas de formação acadêmica, mas também de vivência eclesial. “O IV Simpósio Teológico está entre as propostas acadêmicas promovidas pelo Seminário e pelo nosso Centro de Teologia. A edição 2025 busca desenvolver conferências e debates sobre uma análise teológica, pastoral e comunicacional do pontificado do Papa Francisco, e também lançar luzes sobre as perspectivas que se abrem com o Papa Leão XIV. É um momento de diálogo entre teologia e comunicação, com a esperança como pano de fundo esperança numa Igreja sinodal, missionária e que está a caminho”, afirma.

O evento se estrutura em palestras, painéis de discussão e momentos de espiritualidade, sempre com a participação ativa de seminaristas, agentes de pastoral, comunicadores, religiosos e leigos de toda a arquidiocese

As inscrições são gratuitas e limitadas. Os interessados podem se inscrever através das redes sociais da arquidiocese da Paraíba @arquibp e o do seminário arquidiocesano @seminariopb.

Garanta já sua vaga e participe deste importante momento de reflexão, formação e comunhão da nossa Igreja!

Venha viver a experiência de comunicar a esperança em uma Igreja que continua em missão, renovando-se à luz do Evangelho.

Fonte: Arquidiocese da Paraíba