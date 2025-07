Irmãs de Maria de Schoenstatt, Maria Júlia e Clades Maria: a missão em Roma e na Itália

Irmãs Maria Júlia e Clades Maria falam sobre o Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, sua história no Brasil desde 1935 e suas atuais missões.

Silvonei José – Vatican News

Recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News, a irmã Maria Júlia de Almeida e irmã Clades Maria, do Instituto de Schoenstatt. Na longa conversa a primeira pergunta é sobre Schoenstatt?

“Schoenstatt é um lugar na Alemanha, próximo a Koblenz e Frankfurt, é nome de um lugar, de um bairro. Schoen é belo, Statt é lugar. Neste lugar, Schoenstatt, teve início o movimento apostólico de Schoenstatt em 1914”.

Irmãs Clades Maria e Maria Júlia : o trabalho em Roma e na Itália

E depois disso? "Depois disso, em 1935, as nossas primeiras irmãs missionárias foram para o Brasil, depois para outros países também: Chile, Argentina e Europa. O movimento se espalhou, o nosso instituto e todo o apostolado em torno da Mãe e Rainha três vezes admirável de Schoenstatt".

A chegada ao Brasil. Como foi? “As nossas doze missionárias chegaram a 80, 90 anos, em junho de 1935, em Jacarezinho, Paraná. E a convite dos padres palotinos, elas se estabeleceram em Jacarezinho e também em Ribeirão Claro e em Londrina. Os trabalhos junto ao seminário, como também na paróquia, no hospital, na catequese, em diversos serviços pastorais".

A irmã Clades trabalha no Santuário Cor Ecclesiae. O santuário – diz ela – é dedicado à Mãe e Rainha de Schoenstatt, em Roma, na Via Aurelia Antiga. “Minha missão é coordenar os serviços desse centro de espiritualidade e também o trabalho. Eu trabalho com as irmãs no sentido da espiritualidade".

E a irmã Maria Júlia? “Eu sou missionária aqui na Itália já há 21 anos e o meu trabalho específico é com o movimento de Schoenstatt, com as famílias, com as mães, com a juventude feminina e também com a campanha da mãe peregrina de Schoenstatt, que esse ano festeja 75 anos da sua existência a nível internacional. Então, o meu trabalho específico é também viajar em todas as regiões da Itália para dar formação aos missionários, visitar as famílias, manter um contato vivo com as famílias e as paróquias, os sacerdotes e colaboro também com o Santuário de Belmonte, que é o nosso centro internacional do movimento de Schoenstatt aqui em Roma. E ali o trabalho também consiste em acolher os peregrinos e nutrir a vida espiritual do nosso centro".

Irmã Clades fala da presença no Brasil. “No Brasil nós estamos no sentido da Campanha da Mãe Peregrina em dois grandes polos secretariados, que significa Rio Grande do Sul, Santa Maria, de onde também surgiu a Campanha em 1950 com o atual venerável João Luiz Pozzobon, e um outro secretariado, no estado de São Paulo, em Atibaia. E nesses dois secretariados flui o trabalho de evangelização desse apostolado e nós, irmãs de Maria de Schoenstatt, temos duas províncias nessas duas cidades e dessas duas províncias nós atendemos o trabalho apostólico do movimento e diversos serviços sociais e pastorais em muitas cidades e estados nesse imenso Brasil".

Eis a íntegra da conversa no Programa Em Romaria:

Irmãs Maria Júlia e Clades Maria

"Eine schoene stat …“

São as palavras com as quais, no séc. XII, o Bispo de Trier D. Albero descreveu este lugar. Daí o nome „Schoenstatt“ (um belo lugar!) para esta localidade da pequena cidade de Vallendar, há poucos quilometros de Koblenz. Hoje o nome „Schoenstatt“ representa tanto o lugar de peregrinação mariana internacional como o "Movimento Apostólico de Schoenstatt“ difundido mundialmente, que tem a sua origem e centro aqui.

Um carisma para o nosso tempo

O centro do carisma de Schoenstatt é a Aliança de Amor com Maria, origem de uma espiritualidade e de uma pedagogia, cuja finalidade é a formação do Homem Novo na Nova Comunidade que, segundo o exemplo de Maria, seja instrumento na renovação do tempo atual.

Em todo o mundo, esta aliança tornou-se um caminho de santidade para muitas pessoas e continua a inspirar o compromisso de Schoenstatt com a Nova Evangelização: projetos missionários e sociais, projetos educativos e iniciativas em várias áreas da sociedade.

A missão de Schoenstatt é a missão de Maria, que abre caminhos na atualidade, para que Cristo possa nascer e, na força do Espírito Santo, conduzir a humanidade ao Pai.

Santuário

No dia 18 de outubro de 1914, o Padre José Kentenich, num ato de fé na providência, propôs a um grupo de jovens consagrarem-se a Maria, selando com Ela uma aliança. Pediram-lhe que se estabelecesse numa pequena capela abandonada, transformando-a num lugar de graças e de peregrinações. Eles comprometiam-se a oferecer a Maria os méritos conquistados por uma intensa vida de oração e pelo esforço por viver a santidade na vida diária. Dessa aliança de amor mútuo surgiu o lema: "Nada sem ti, nada sem nós".

Foi a luz da fé na Divina Providência que guiou aquele passo arriscado - uma resposta de fé aos desafios da I Guerra Mundial que começava. Naquele tempo, e ainda hoje, a vida em abundância que surge a partir do Santuário confirma a presença activa de Maria e a irrupção da graça de Deus.

No espírito dessa primeira aliança, renovada e atualizada, existem atualmente cerca de 200 santuários espalhados em todos os continentes.

A Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt

A imagem do Santuário (de Crósio) era já conhecida na Igreja sob o título - Refúgio dos Pecadores - mas quando foi oferecida ao Santuário recebeu um novo nome e significado. O título - MTA, Mater Ter Admirabilis, Mãe Três Vezes Admirável - inspirado na ladainha a Nossa Senhora, tem a sua origem na Congregação Mariana de Ingolstadt (1604), cuja missão e vitalidade orientou também os primeiros congregados de Schoenstatt. Como expressão dessa ligação, foi então assumida a mesma invocação mariana.

Em sinal de gratidão pela ação de Maria na difícil história de Schoenstatt, posteriormente, foram agregados ainda os títulos de Rainha e Vencedora.

À volta da imagem no Santuário está a inscrição latina - Servus Mariae nunquam peribit - Um servo de Maria nunca perecerá. (S. Bernardo).

A Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt

É um apostolado que tem como objetivo colaborar com a Igreja na nova evangelização na época atual, inspirado na atitude de Maria que vai ao encontro da sua prima Santa Isabel.

“Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo” (Lc 1,39-41).

É um Apostolado Mariano, uma visita de Maria às nossas famílias, ao nosso povo, a todo o mundo. É como se Nossa Senhora quisesse sair do seu Santuário, caminhar pelas estradas do mundo e visitar os seus filhos. Na imagem da Mãe Peregrina, Ela vai ao encontro de todos, em especial dos mais necessitados, daqueles que estão mais afastados de Deus Pai. Ela, portadora de Cristo, leva o Espírito Santo ao mundo que se desumaniza, que perde os valores essenciais e o sentido profundo da vida.