Criado Instituto Caminho dos Santos Mártires

O objetivo é impulsionar o Fórum Nacional de Turismo Religioso e o Roteiro de Peregrinação Caminho dos Santos Mártires no Brasil

Foi criado oficialmente o Instituto Caminho dos Santos Mártires, entidade que surge com a missão de coordenar e expandir dois pilares fundamentais do Turismo Religioso no Brasil: o Fórum Nacional de Turismo Religioso e o Roteiro Caminho dos Santos Mártires do Brasil.

Idealizado por Sidnésio Moura, Turismólogo, consultor e referência nacional no tema, o Instituto consolida uma trajetória construída a partir do amor à fé, ao planejamento e à evangelização. Reconhecido por seu protagonismo no Turismo Religioso, Sidnésio tem preparado o Rio Grande do Norte e o Nordeste como referências nacionais na vivência do turismo de fé, a partir do Caminho dos Santos Mártires.

O Roteiro foi oficialmente criado em 2021, em plena pandemia, quando ainda sob restrições sanitárias, Sidnésio coordenou uma visita técnica com 40 guias de turismo, todos seguindo os protocolos de uso de máscara e distanciamento. A iniciativa marcou um momento histórico para o turismo religioso brasileiro: enquanto o setor ainda enfrentava limitações, surgia um projeto robusto, com base em identidade, espiritualidade e estruturação técnica.

Em evidência 25/06/2021 "Caminho dos Santos Mártires do Brasil", resgate de fé e cultura no nordeste do Brasil "O Caminho dos Mártires é um caminho inovador que unido aos demais atrativos de turismo de cada cidade, leva as pessoas a ter um momento de oração ou sua experiência com Deus, sua ...

O Instituto atuará também na organização e fortalecimento do Fórum Nacional de Turismo Religioso, evento idealizado por Sidnésio e que chega à sua sétima edição com grande reconhecimento. Neste ano (2025), o Fórum recebeu a chancela oficial da Embratur, tornando-se um dos poucos eventos religiosos a ganhar essa certificação nacional. O Fórum se consolida como o maior espaço de diálogo, formação e articulação entre a Igreja, o setor público, o trade turístico e as lideranças da fé no país.

O Caminho dos Santos Mártires é uma rota de peregrinação estruturada com cerca de 300 quilômetros, que percorre 11 municípios do Rio Grande do Norte ligados à história, cultura e espiritualidade dos protomártires brasileiros. O percurso abrange os seguintes destinos: Canguaretama, Espírito Santo, Arez, Georgino Avelino, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Parnamirim, Natal, Extremoz, Macaíba e São Gonçalo do Amarante.

Ao longo do caminho, os peregrinos visitam igrejas históricas, aldeia indígena, ruínas, templos religiosos e santuários ciganos, como o Museu dos Mártires Ciganos e a Gruta de Santa Sara Kali, localizada na Área de Proteção Ambiental Santa Rita, em Extremoz. O roteiro integra natureza, cultura e espiritualidade, promovendo uma experiência única de fé e descoberta do território.

Mais do que uma entidade técnica, o Instituto Caminho dos Santos Mártires nasce com a vocação de ser um espaço de formação, motivação e acolhimento, atuando com uma visão integrada entre planejamento turístico, identidade territorial e vivência espiritual. Entre seus objetivos estão: a capacitação de agentes locais, criação de materiais educativos e promocionais, estruturação de roteiros autoguiados e apoio institucional aos destinos que integram o Caminho.

Com sede no Nordeste e projeção nacional, o Instituto representa uma nova etapa de profissionalização, governança e missão evangelizadora no cenário do turismo de fé, tornando-se uma ponte entre o sagrado e o estruturado, entre o peregrino e o destino.