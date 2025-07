Inclusão na catequese: formação de catequistas na diocese de Caxias do Sul/RS

O processo formativo, oferecido pela diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, também busca estreitar a parceria entre a catequese e as famílias, oferecendo suporte e orientação para que a caminhada de fé seja uma experiência positiva e enriquecedora para todos.

Felipe Michelon Padilha*

Com o objetivo de aprimorar a evangelização de crianças e adolescentes com necessidades específicas, a Diocese de Caxias do Sul/RS, por meio da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, deu início a um projeto de formação continuada para catequistas. A iniciativa, que começou no dia 09 de julho, quer ser um auxílio para os educadores da fé a acolher e acompanhar de maneira eficaz catequizandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), entre outras especificidades.



Este ciclo nasceu como proposta de dois encontros realizados em 2024. Esses momentos serviram para tirar dúvidas e despertar para a necessidade de acolher mais e melhor as crianças e adolescentes que têm especificidades. Os encontros formativos iniciados neste segundo semestre são realizados quinzenalmente, em formato online, com duração de uma hora e meia, e contam com a assessoria da fonoaudióloga Franciele Michelon, profissional com vasta experiência no trabalho com o público infantil e suas particularidades. O primeiro encontro reuniu 65 catequistas de diversas paróquias da Diocese.



A proposta da formação é oferecer ferramentas teóricas e práticas para que os catequistas possam compreender as características de cada transtorno e, a partir disso, adaptar as metodologias de transmissão da fé, tornando a catequese um ambiente verdadeiramente inclusivo e acessível para todos.



Durante os encontros, a fonoaudióloga Franciele Michelon abordará temas como as características do autismo e do TDAH, estratégias de comunicação e manejo comportamental, além da importância da criação de um ambiente acolhedor e adaptado para promover o desenvolvimento espiritual e social de todas as crianças. A formação também busca estreitar a parceria entre a catequese e as famílias, oferecendo suporte e orientação para que a caminhada de fé seja uma experiência positiva e enriquecedora para todos.



A coordenadora da Iniciação à Vida Cristã na Diocese, Margareth Bedin Menegat, reflete a importância do projeto como sinal de uma Igreja em saída. "A Diocese de Caxias do Sul está proporcionando aos catequistas uma formação de inclusão para catequizandos e familiares com especificidades. Como somos uma Igreja em saída, nós precisamos que eles se sintam acolhidos e pertencentes a uma comunidade".



A iniciativa reflete a crescente sensibilidade da Igreja para com as questões de inclusão e a necessidade de preparar seus agentes de pastoral para os desafios da evangelização, garantindo que a Boa Nova de Jesus Cristo seja anunciada de forma clara e acessível a cada pessoa, respeitando suas individualidades.

* Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul/RS