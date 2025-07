Terra Santa, o compromisso da CEI com as comunidades afetadas pela guerra

Em um comunicado, a Conferência Episcopal Italiana publica o relatório sobre seu compromisso caritativo e financeiro com centenas de projetos na Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. "Estar presente faz a diferença e promove verdadeiramente a paz", afirma o arcebispo de Bolonha e presidente dos bispos italianos, cardeal Matteo Zuppi

Ouça e compartilhe

Vatican News

Leia também 09/02/2024 CEI, coleta em solidariedade às populações afetadas pelo conflito na Terra Santa Solidariedade com as vítimas da guerra em curso entre Israel e Hamas e participação em seu sofrimento: esse é o objetivo da coleta convocada pela Conferência Episcopal Italiana ...

A Conferência Episcopal Italiana continua ao lado das comunidades da Terra Santa, devastadas por anos de violência e agora por um conflito que causa morte e destruição, com graves repercussões nos territórios vizinhos. Nesta região devastada, o Serviço nacional de intervenções caritativas para o desenvolvimento dos povos financiou 143 projetos, totalizando quase 43 milhões de euros.

Nos últimos meses, devido à emergência causada pelo fechamento de outros hospitais e ao grande fluxo de refugiados, foi necessário financiamento para o hospital de Karak, administrado pelas Missionárias Combonianas na fronteira com a Cisjordânia. Mais 300.000 euros foram recentemente disponibilizados. Além disso, por meio da Caritas Italiana, projetos da Caritas Jerusalém e de outros parceiros da sociedade civil palestina e israelense foram apoiados.

Próximos da Terra Santa com a oração e ajuda concreta

Leia também 29/07/2025 Palestina: ONU tenta relançar a solução de dois Estados A conferência, promovida pela França e pela Arábia Saudita, visa promover o reconhecimento de um Estado palestino. O secretário-geral da ONU, António Guterres: ocupação da ...

Nos últimos dois anos, 1.645.000 euros foram destinados para atender à emergência humanitária, fornecer assistência médica e apoio psicossocial às famílias em Gaza, Jerusalém Oriental e Cisjordânia, iniciar programas de reabilitação socioeconômica e promover o diálogo entre israelenses e palestinos, sem nunca perder a esperança de uma paz duradoura.

"Fazemo-nos próximos da comunidade da Terra Santa em oração e com ajuda concreta: sua dor é a nossa dor, suas lágrimas são as nossas. Não podemos nos acostumar com o clamor que se eleva dia e noite a Deus, mas também aos nossos ouvidos. Estar presente faz a diferença e promove verdadeiramente a paz, uma paz de que a Terra Santa e o mundo inteiro precisam", afirma o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da CEI.