Camilianos celebram seu fundador, com o sonho de uma clínica para a população do Haiti

Vatican News com Agência Fides

No dia da festa de São Camilo de Lellis, o fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos (MI), Pe. Massimo Miraglio, pároco da pequena comunidade de Pourcine Pic-Makaya, compartilhou com a Agência Fides o que será um dia importante para toda a família camiliana, sempre generosa com os mais necessitados.

"Também neste ano, nós, Camilianos do Haiti, queremos celebrar a festa de São Camilo com grande esperança e com o desejo de continuar a testemunhar o amor misericordioso pelos doentes que o nosso Pai Fundador nos deixou como legado não apenas espiritual, mas também de vida ativa e concreta no dia a dia."

"Nesta ocasião - explica o missionário - não faltarão iniciativas para ajudar os pobres e os doentes, com distribuição de alimentos e portas abertas do hospital, pronto para acolher todos os necessitados."

"Infelizmente, já há anos o país está em uma situação extremamente difícil, e o trabalho está se torna cada vez mais complicado", explica padre Massimo, referindo-se à catastrófica situação humanitária que a ilha atravessa há anos. Meus irmãos e irmãs em Porto Príncipe certamente sabem algo sobre isso. Eles administram o Hospital São Camilo com seu Foyer para crianças com deficiência há anos e, apesar das mil dificuldades, ainda conseguem mantê-lo aberto, acolhendo doentes e pobres todos os dias em busca de uma solução e de meios para continuar a seguir em frente".

"O trabalho em Porto Príncipe e em muitas áreas do país tornou-se realmente difícil devido a essas gangues que agora controlam o território e diante de um Estado que não existe mais, uma força policial e um exército impotentes diante da força e da violência das gangues, mesmo em Jeremie."

Especialmente na Paróquia de Pic Makaya, buscamos dar continuidade ao nosso trabalho e, encorajados pelo exemplo de São Camilo, nos esforçamos para estar especialmente próximos dos mais pobres e doentes. Todos os projetos que realizamos na paróquia têm sempre entre seus objetivos a manutenção e o apoio à população por meio de diversas atividades. A saúde certamente continua sendo uma prioridade, daí o projeto do aqueduto para levar água ao centro do país e controlá-la, tornando caminhos e trilhas de mulas mais acessíveis para evitar uma série de acidentes que ocorrem regularmente. A escola é outro setor em que estamos fortemente envolvidos. É um ponto de referência para a educação de jovens e crianças, bem como de adultos, onde a informação pode ser compartilhada e a prevenção pode ser praticada, e com o sonho constante de abrir em breve uma clínica para a população.

"Este é realmente o nosso sonho - enfatiza o missionário - ter em breve a possibilidade de começar a construção da clínica São Camillo, onde poderemos acolher os doentes. Não será uma grande obra; será mais um centro de emergência, um local onde a população local, que hoje conta com cerca de 4.000 a 5.000 pessoas, que será uma potencial área de abrangência, poderá receber o mínimo necessário e os primeiros socorros. Seria um centro de emergência verdadeiramente importante, que representaria um ponto de virada fundamental na vida das pessoas da região."

"Por enquanto - conclui o sacerdote - infelizmente, somos obrigados a continuar com uma clínica muito pequena e informal na minha casa paroquial, que é insuficiente para atender até mesmo às necessidades mínimas da população. Esperamos que, pela intercessão de São Camilo, no próximo ano possamos ter esta clínica que nos permitirá estar ao lado dos doentes e também testemunhar o amor que São Camilo nos transmitiu."