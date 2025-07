Gaza, padre Faltas: morrer de sede e fome é injusto e injustificável

Uma menina palestina desnutrida recebe cuidados no hospital Nasser, em Khan Younis, na Faixa de Gaza, no sul.

Há meses que não entram alimentos nem medicamentos no enclave palestino, enquanto falta eletricidade e continuam os bombardeamentos. Ao número altíssimo de pessoas que perderam a vida, das que ainda estão sob os escombros, das que ficaram feridas, das que ficaram órfãs, há que acrescentar os mortos de fome, igualmente numerosos e dolorosos.

Ibrahim Faltas*

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados”. A referência às Bem-aventuranças é forte e constante todos os dias: a triste situação que vive a população de Gaza e o sentimento de impotência levam-nos a perder a esperança e a confiança. É a certeza de que os famintos e os sedentos de Gaza serão saciados que nos faz retomar o compromisso decidido de pedir justiça. Porque a fome e a sede são necessidades vitais, porque morrer de fome e de sede é injusto e injustificável.

Uma manifestação de protesto

No domingo passado, o desespero e a sensação de terem sido esquecidos levaram a população de Gaza a uma grande manifestação de protesto para denunciar ao mundo a morte por fome das crianças. As pessoas estão exaustas por meses sem o necessário para viver e sustentar corpos enfraquecidos e frágeis por quase dois anos de privações e sofrimentos. Há meses que não entram alimentos, medicamentos nem eletricidade em Gaza, estas necessidades vitais estão bloqueadas a poucos quilômetros de quem delas necessita, o que é desumano. O som das sirenes das ambulâncias produziu um ruído longo e ensurdecedor que pretendia despertar as consciências adormecidas daqueles que assistem em silêncio a um massacre que se tornará uma carnificina se não for permitido dar comida aos que têm fome e água aos que têm sede. Este é o maior escândalo, a vergonha indelével de um mundo que colocou, na escala de valores, em primeiro lugar os interesses econômicos e a ganância pelo poder e, em último lugar, o respeito pela vida e a negação dos direitos humanos.

A morte ao vivo

Idosos, deficientes e crianças são uma parte numerosa e frágil de uma população exausta, que não tem mais casa e pode não ter mais terra, que sofre ataques mortais enquanto dorme em tendas e abrigos precários. Ao número altíssimo de pessoas que perderam a vida, das que ainda estão sob os escombros, das que ficaram feridas, das que ficaram órfãs, somam-se os mortos por fome, igualmente numerosos e dolorosos. O mundo sabe que há muitos meses muitas crianças sofrem de desnutrição e que milhares delas morreram de fome. Parece incrível, mas é o que acontece a poucos quilômetros de um mundo que consome além das necessidades e desperdiça recursos vitais. O mundo assiste ao vivo à morte evitável de crianças que morrem de fome: dos 900 mortos, assassinados enquanto faziam fila humilhados por um pedaço de pão, a maioria eram pais que procuravam comida para suas famílias. Aqueles que voltaram para casa com algo para sobreviver, muitas vezes não encontraram seus filhos vivos. Um vídeo nos mostrou o drama de um homem idoso e frágil que, enquanto estava na fila para receber comida, morreu de fome e calor. Esta é a triste realidade cotidiana dos meus amigos de Gaza, das muitas pessoas que fazem parte de um povo exausto, de seres humanos, de crianças que têm direito ao respeito, sem qualquer preconceito de nacionalidade ou religião, como todas as crianças do mundo.

As imagens de sofrimento que unem as consciências

Neste longo período de violência, foram as imagens do sofrimento das crianças, dos deficientes e dos idosos de Gaza que uniram as consciências daqueles que se sentem impotentes diante de tanta dor, daqueles que não querem ser cúmplices do que aconteceu e ainda acontece em Gaza. Os olhos profundos e tristes, as lágrimas derramadas pelo sofrimento e pela fome, os graves traumas físicos e morais das crianças de Gaza são um grito silencioso à humanidade. Os fortes apelos do Santo Padre, o som lancinante das sirenes das ambulâncias, a mobilização da sociedade civil internacional, dos chefes de Estado e de eminentes autoridades e personalidades ressoam sem serem ouvidos por aqueles que continuam a usar todo tipo de arma contra quem está desarmado e não sente que os direitos negados são um peso indelével da história, hoje como ontem. Os olhos, as lágrimas, os corpos dilacerados e trêmulos das crianças de Gaza indignam e fazem gritar a necessidade de paz, que é também fome e sede de justiça.

*Vigário da Custódia da Terra Santa