Migrantes: a desumanidade dos Centros de Permanência, segundo dom Perego

O Tribunal Constitucional proferiu uma sentença que exige integrações à legislação sobre os CPR (Centros de Permanência para Repatriações), definindo-a como não respeitadora da liberdade pessoal. Para o presidente da Fundação Migrantes, o arcebispo Gian Carlo Perego, isso tornou evidentes as graves deficiências dos CPRs. O prelado pede alterações à legislação.

Roberto Paglialonga - Vatican News

“O Tribunal Constitucional revelou a desumanidade nos CPR (Centros de Permanência para Repatriações) ativos na Itália (nove) e naquele — inútil, porque há vagas nos italianos — criado na Albânia, que contrasta com alguns artigos da Constituição”. Comentário muito duro feito à agência de notícias Adnkronos por Gian Carlo Perego, arcebispo de Ferrara-Comacchio e presidente da Fundação Migrantes, sobre a sentença n.º 96 proferida no último dia 3 de julho pelo Conselho sobre a legislação relativa aos CPR.

Tribunal Constitucional: regulamentação em vigor não respeita a liberdade pessoal

O Tribunal apontou o dedo para as graves lacunas na regulamentação, reafirmando que a detenção nos CPR implica uma “submissão física ao poder alheio”, que afeta a liberdade pessoal, e considerando a regulamentação atual “totalmente inadequada para definir, com precisão suficiente, quais são as ‘formas’ de restrição, ou seja, quais são os direitos das pessoas detidas durante o período — que pode até ser longo — em que são privadas da liberdade pessoal”. A disciplina agora, lembra o Tribunal, é “remetida, quase na totalidade, a normas regulamentares e a medidas administrativas discricionárias”. Mas “cabe ao legislador integrá-la”, sanando a lacuna existente, afirma a sentença. Por outro lado, o órgão máximo de garantia constitucional declarou inadmissíveis as questões de constitucionalidade do artigo 14, parágrafo 2, do decreto legislativo número 286 de 1998 (o chamado Texto Único sobre Imigração), levantadas pelo juiz de paz de Roma, chamado a validar medidas de detenção de estrangeiros em um CPR.

Migrantes: “agora, mudanças na lei sobre os CPRs”

Para Perego, a sentença é “mais uma desaprovação de uma política de segurança que não respeita a dignidade do migrante”, portanto, “esperam-se mudanças importantes nos locais, nos tempos e nos métodos de detenção administrativa de migrantes irregulares que têm um decreto de expulsão”. Com o arquivamento desta medida, acrescentou o arcebispo, “abre-se surpreendentemente a possibilidade de propor novamente uma alteração à lei sobre a cidadania com o ius scholae”, que neste momento parece ter um consenso bipartidário entre o Partido Democrático e a Forza Italia. “Um sinal positivo, de uma política migratória que parte da realidade e não da ideologia, dos jovens imigrantes em nossas escolas e em sua maioria nascidos na Itália (65%), que espero que tenha continuidade no interesse também do futuro do nosso país”.

A posição do Ministério do Interior

Fontes do Ministério da Justiça declararam que a “decisão destaca uma lacuna que remonta ao tempo, sem, no entanto, questionar a legitimidade do uso dos CPRs para o repatriamento de migrantes irregulares”. Ponto sobre o qual, segundo se diz, “os escritórios do Ministério do Interior já estavam empenhados na elaboração de uma norma de rango primário”.