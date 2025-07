Frei Paolo: os indígenas me ajudaram a ser um franciscano melhor

Após 26 anos de missão entre os Ticunas de Belém de Solimões, frei Paolo Maria Braghini voltou para a Itália. Ele não apenas anunciou o Evangelho com palavras, mas o viveu com gestos concretos de amor, solidariedade e justiça.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O frade menor capuchinho Paolo Maria Braghini voltou para a Itália depois de 26 anos de missão entre os Ticunas de Belém do Solimões, na Amazônia Brasileira.

O missionário italiano natural da Lombardia, dedicou sua vida missionária ao povo Ticuna, o mais numeroso da Tríplice Fronteira Colômbia, Peru e Brasil países onde vivem os indígenas Ticunas.

Frei Paolo visitou recentemente a Rádio Vaticano – Vatican News e contou sua experiência de vida na Amazônia, onde foi irmão, amigo e servidor desse povo indígena, partilhando suas alegrias, dores, lutas e experiências.

"Recebi este chamado junto aos frades capuchinhos de estar na Amazônia. Eu entre os frades capuchinhos da Amazônia tive o privilegio de viver a maioria dos meios vinte e poucos anos lá junto aos povos indígenas. Sempre em fraternidade. Ao longo desses anos aprendemos muito com os povos indígenas. Cheguei lá frade capuchinho franciscano, mas os indígenas me ajudaram a ser um franciscano melhor. Nós convivemos mais com os Ticunas que é mais numeroso. Uma realidade de pobreza e apesar da pobreza material essas comunidades, os povos indígenas têm uma riqueza cultural e humana impressionante", disse o frade capuchinho.