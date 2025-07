Evangelho de 31 de julho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 13,47-53

Jesus continua falando do Reino de Deus e o compara com a rede de peixes, que arrastada para a praia, vem cheia de peixes bons e outros que são descartados. Os bons são recolhidos e enchem de alegria ao pescador.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Na verdade, você e eu no final dos tempos seremos “recolhidos” e Deus, o grande pescador da humanidade, estará aguardando na praia a rede com os peixes. Espero que ao olhar para mim e para você ele sinta alegria, por nos ver como “peixes grandes” em fraternidade, em humanidade, em compaixão. O tempo do desenvolvimento, do crescimento dos peixes é agora e se dá pela fé professada e pela coerência de vida.