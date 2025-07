Evangelho de 30 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 13,44-46

Jesus compara o Reino de Deus com um tesouro escondido no campo e com uma pérola de grande valor. Quem o encontra vai e cheio de alegria vende todos seus bens para adquirir aquele campo e aquela pérola.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

No evangelho, Jesus elogia quem vende todos os seus bens em troca do Reino de Deus. Mas houve quem vendeu o seu terreno, quem vendeu a pérola de valor, isto é: trocou o Reino de Deus pelas coisas do mundo. O que isso significa para nós? Não trocar Deus por nada! Nem por dinheiro - e essa é uma tentação constante -, Nem por prazer irresponsável ou poder autoritário; Não abrir minimamente mão dos princípios da fé católica: Coerência de vida, participação da comunidade, amor à família, pois o nosso tesouro não está à venda!