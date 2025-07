Evangelho de 29 de julho

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki , bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de João 11,19-27.

Jesus foi avisado da morte de seu amigo Lázaro, mas estava distante. Foram precisos quatro dias para chegar a Betânia. Marta disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Hoje celebramos a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro, que eram três irmãos solteiros, muito amigos de Jesus. Com a reanimação/ressurreição de Lázaro, Jesus revelou a prerrogativa exclusiva de Deus: Ele é o Deus da vida; sobre ele a morte não tem poder. Apliquemos essa verdade para você: A expectativa da saúde, a idade que avança pode até assustar um pouco, mas a última palavra sobre você não é a morte e sim a vida sem fim, no Reino dos Céus. Essa é absolutamente a maior e melhor de todas as notícias!