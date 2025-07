Evangelho de 28 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 13,31-35

O Reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem semeia em seu campo. É também como o fermento que uma mulher mistura com a farinha, para que fique fermentada a massa, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

As coisas de Deus acontecem no silêncio e na simplicidade. Começam na pequenez e depois se tornam grandes, como o arbusto de mostarda que abriga passarinhos ou o fermento que leveda toda a massa. Ouça agora o que vou falar: para que se fortaleça e cresça, coloquemos em ação o essencial do Reino de Deus, que é: Acolher o amor de Deus, aceitá-lo como Pai de todos os seres humanos e agir reconhecendo todos como irmãos. Feito isso, o Reino de Deus se implantará!