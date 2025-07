Evangelho de 23 de julho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 13,1-9

Na parábola do semeador, Jesus enumera alguns tipos de terreno. Por último, fala da semente da Palavra de Deus que caiu em terreno bom: Produziu 30, 60 e até 100 frutos por um.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

É preciso ouvir a Palavra de Deus, meditá-la e rezá-la. Mas há algo mais: colocá-la em prática para produzir frutos! Quem escuta com carinho a Palavra de Deus e a guarda com atenção em seu coração, vivendo-a em situações concretas, vai sendo transformado pela Palavra: Torna-se bondoso, atencioso, respeitoso, próximo, amigo, ajuda as pessoas segundo as suas possibilidades. Faz da sua vida um dom para os outros!