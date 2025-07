Evangelho de 21 de julho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 12,38-42

Os mestres da lei e os fariseus disseram a Jesus que queriam ver um sinal realizado por ele. Nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, a não ser o sinal de Jonas, disse Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Os sinais do amor de Deus são perceptíveis somente a quem se sintoniza com ele. Quando há busca sincera de Deus, quando há dedicação para com o próximo, então sim, podemos experimentar e até mesmo ver a mão de Deus agindo ao nosso redor. No Evangelho de hoje o sinal que Jesus propõe é ele mesmo, com sua paixão, morte e ressurreição. Pode existir um sinal mais forte do que Deus morrer por nós?