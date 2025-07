Evangelho de 18 de julho

Comentário do Evangelho

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 12,1-8

Jesus rebateu com firmeza as críticas dos fariseus quando viram os discípulos, em dia de sábado, colhendo espigas de trigo para comer, pois estavam com fome. Jesus, citando o profeta Oséias, disse-lhes: Quero misericórdia e não sacrifício.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

O “eu”, sujeito oculto da oração “quero misericórdia e não sacrifício” é Deus! Por isso, Jesus elege a misericórdia como chave de interpretação de toda lei. As regras são necessárias, mas quando se tornam cegas, absurdas, caducas, sobrepondo-se ao amor são sinais de morte. Mais do que normas e regras, precisamos ter um olhar misericordioso sobre todas as pessoas.