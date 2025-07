Evangelho de 14 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 10,34-11,1

Jesus falou sobre o que significa ser seu discípulo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem se apega a sua vida, vai perdê-la.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Quem acolhe com o coração aberto essas orientações de Jesus avança bastante na vida espiritual. Em nossas atividades do dia de hoje, pensamentos e sentimentos, Deus precisa vir antes e estar acima de tudo. É o que diz o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Estando Deus em primeiro lugar, tudo estará ordenado bem em nossa vida.