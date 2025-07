Evangelho de 10 de julho

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 10,7-15

Quando enviou os discípulos em missão, Jesus lhes pediu para anunciar que o reino de Deus está próximo e para realizarem obras de bondade para as pessoas oprimidas pelo sofrimento. Pediu que fizessem tudo isso na gratuidade: de graça recebestes, de graça deveis dar.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Dias atrás perguntei a um senhor há quanto tempo ele era catequista e, com um sorriso, me respondeu: há 60 anos! Que bacana: décadas de gratuidade! Que a nossa vida seja evangelização, marcada pela atenção às crianças, pela companhia aos doentes, ouvindo com atenção quem precisa desabafar, acolhendo as dores de quem está ao nosso lado. Às vezes, basta perguntar de modo direto às pessoas, com sinceridade, Como está você para que partilhem as suas dores e alegrias.