Evangelho de 2 de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 8,28-34

Na região dos gadarenos, Jesus expulsou o demônio de dois homens violentos para uma manada de porcos. Mas as pessoas da cidade, ao saber do ocorrido, pediram que Jesus se retirasse do local.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus expulsou o demônio, mas eles não quiseram que Jesus permanecesse ali. Às vezes entre Jesus e os porcos, que na época tinham pouco valor, também nós optamos pelos porcos. Por exemplo: quando sabemos que uma certa atitude é contra a nossa fé e a fazemos do mesmo modo; quando trocamos a Santa Missa de domingo pela preguiça, pela pescaria ou pelo sono estendido; quanto não dispomos de nenhum tempo de oração em família e gastamos horas e horas nas redes sociais, ou no trabalho em excesso... É como se botássemos Deus para fora de casa como fizeram os gadarenos