Evangelho de 1° de julho

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 8,23-27

A barca dos discípulos, no meio de uma tempestade, estava sendo coberta pelas ondas. Os discípulos o acordaram Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

A barca da nossa vida também passa por tempestades: um fracasso, um problema financeiro, a morte de alguém especial, uma desilusão... As forças enfraquecem, os medos aparecem. Você se debate e mesmo fazendo de tudo, percebe que as coisas não se resolvem. O Evangelho nos ensina que depois de fazer tudo o que a nós for possível, aí sim, é hora de se aproximar de Jesus como os discípulos, na barca. Ele ameaçará os ventos e nos devolverá a calmaria. Depois disso, é possível que também ele nos questione em nossa fé. Dediquemo-nos a fim de que a nossa fé seja cada vez mais límpida, sincera e se torne o pano de fundo de tudo o que somos e fazemos.