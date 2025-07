Estudantes da PUCPR vivenciam 14ª Missão Universitária Ir. Henri Vergès

Entre os dias 6 e 12 de julho de 2025, a 14ª edição da Missão Universitária Ir. Henri Vergès transformou o litoral do Paraná em um verdadeiro santuário de compromisso social, espiritualidade marista e ecologia integral encarnada na vida cotidiana.

Diego Henrique da Silva Alves

A missão reuniu estudantes universitários(as), irmãos maristas, pastoralistas e analistas de projetos num itinerário de profunda escuta e compromisso com o desenvolvimento de ações comunitárias junto ao território local.

Pontal do Paraná (PR), município escolhido para a missão deste ano, possui 23 km de costa litorânea com mais de 40 balneários. | Foto: Diego Silva Alves/ OR PMBCS

A missão foi promovida pela Diretoria de Identidade Institucional da PUCPR– Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em parceria com a Coordenação de Animação Vocacional da Organização Religiosa da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS). Num gesto de unidade interdiocesana, as atividades foram desenvolvidas no município de Pontal do Paraná (PR), área de atuação da Diocese de Paranaguá, ainda que o projeto tenha origem no território que abriga a Paróquia Universitária Jesus Mestre, pertencente à Arquidiocese de Curitiba.

Grupo reunido após as atividades de educação ambiental e brincadeiras com crianças do Ensino Fundamental na Escola Municipal Profa. Anita Miró Vernalha. | Foto: Diego Silva Alves/ OR PMBCS

Esta edição da Missão Universitária foi profundamente conectada com a Campanha da Fraternidade 2025, que tematizou a Ecologia Integral, e também com o Jubileu do Ano Santo, sob o lema Peregrinos da Esperança. A missão revelou a beleza de promover o encontro das juventudes com diversas realidades sociais muito especiais, como a troca de saberes sobre uso das tecnologias com o público de pessoas idosas, a descoberta da atuação de trabalhadoras da pesca artesanal, o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, saúde bucal e de brincadeiras com crianças e pré-adolescentes, bem como a mediação de oficinas sobre construção de projetos de vida e vocação… Uma enorme seara de desenvolvimento da interioridade, sensibilização para a futura atuação profissional das juventudes envolvidas e o despertar da potência de expressão missionária em suas múltiplas possibilidades: atual, criativa, atenta à promoção dos direitos humanos, da solidariedade e atenta aos sinais dos novos tempos.

Glendhah Barbosa registrou fotografias de natureza e dos amigos momentos durante a peregrinação que perpassava pela praia. | Foto: Diego Silva Alves/ OR PMBCS

A estudante de Direito, Glendhah Barbosa, 222 anos, afirma que ainda há um preconceito em relação às juventudes contemporâneas. Para ela, essas visões estereotipadas em relação aos jovens precisa ser enfrentada e superada. “As pessoas mais velhas, e até mesmo alguns jovens, têm o costume de dizer que a juventude está perdida e que nenhum de nós quer nada com nada. Com muito orgulho, posso afirmar que eles estão errados, pois a juventude que eu conheço é capaz de coisas incríveis. (...) Não somos perdidos, somos capazes de nos encontrar em qualquer espaço e de viver todos os momentos com sinceridade e amor no coração”, defende.

Missão ajuda a formar lideranças pastorais, sociais e profissionais: força profética e atuação servidora

Com o período de férias universitárias em plena vigência, os(as) 23 missionários(as) participantes do projeto lançam mão de seu período de férias e descanso das atividades acadêmicas, ao passo que se lançam para as águas mais profundas do exercício de uma missão educativa que tem inspiração no fundador da congregação dos Irmãos Maristas, São Marcelino Champagnat, que sonhava uma proposta educativa que une simplicidade, se inspira no jeito de Maria e se desenvolve a partir do afeto e do amor.

O Ir. José Augusto Wendler (Ir. Gutto) integrou a equipe organizadora pelo terceiro ano consecutivo, estando presente em diversos momentos das etapas preparatórias junto aos(às) participantes e também durante o período da Missão Universitária em si. Para ele, o projeto fortalece a formação integral dos(as) universitários(as), para além das práticas científicas e técnicas que vivenciam ao longo do ano em sala de aula.

“Esse espaço da missão é onde floresce a liderança. Precisamos desafiar os jovens a partir da realidade, depositar neles nossa confiança. (…) Acreditar que eles não estão ali por acaso. São confiados por Deus, e todos nós sermos ferramentas para nos formarmos mutuamente como bons cristãos e virtuosos cidadãos”, comentou o Irmão Gutto, fms.

Vicência da Ecologia Integral marca programação da Missão: saiba tudo o que aconteceu!

A seguir, publicamos um resumo bastante breve das atividades que foram desenvolvidas em cada um dos dias da Missão Universitária Ir. Henri Vergès.

Domingo (06/07/2025)

Após receber bênção no Câmpus Curitiba, os acadêmicos(as) partiram para o litoral paranaense. Foram recebidos com almoço, participaram de formação sobre comunicação não violenta. Realizaram também uma peregrinação até o Santuário São José, onde participaram da Santa Missa, tendo sido enviados como verdadeiros(as) peregrinos da esperança.

Segunda-feira (07/07/2025)

O grupo promoveu atividades de educação ambiental e sobre a importância da saúde bucal, rodas de conversa e momentos de escuta com crianças e educadores das escolas municipais — tudo com muito afeto e presença.

Terça-feira (08/07/2025)

Os laços se fortaleceram nas escolas (com estudantes do Ensino Fundamental) e uma oficina de projeto de vida e teste vocacional (com estudantes do Ensino Médio), que ajudou a refletir sobre propósito, escolhas e vida em comunidade.

Irmão Nathan da Costa (ao centro) foi um dos mediadores da oficina sobre projeto de vida e de realização do teste vocacional online, realizada no Colégio Estadual Prof. Paulo Freire, em Pontal do Paraná. | Foto: Diego Silva Alves/ OR PMBCS

Quarta-feira (09/07/2025)

Um momento especial de reconexão espiritual na Comunidade Terapêutica Monte Tabor, através de jogos cooperativos, rodas de conversa e dinâmicas de integração com a comunidade local. No dia, os(as) estudantes também se encontraram com o Reitor da PUCPR, Ir. Rogério Mateucci e o pró-reitor de Missão, Identidade e Extensão, Fabiano Incertti.

Quinta-feira (10/07/2025)

Os(as) estudantes se reuniram para planejar as oficinas e atividades que realizaram com pessoas idosas no dia seguinte — cada ideia nasce do desejo de levar acolhimento, escuta e alegria. Depois caminharam pela praia, recolhendo lixos da orla e refletindo sobre a importância de cuidar da nossa Casa Comum.

O Irmão Marista Nathan Costa participou ativamente da missão, produzindo belos registros fotográficos, mediando oficinas e sendo presença significativa junto aos jovens. “Um dos momentos que eu mais gostei foram a visita à comunidade terapêutica – o ambiente chamava à oração, chamava a olhar o outro (...) e, no Centro de Convivência dos Idosos, nós pudemos vê-los tão felizes, dançando, jogando, brincando, o que revelou uma felicidade que, às vezes, está escondida dentro de cada e, naquela situação, nos lembrou da alegra do Evangelho”, comentou Irmão Nathan.

O movimentado balneário de Shangri-lá foi uma das regiões da coleta de lixo nas areias da praia. | Foto: Ir. Nathan Costa, fms

Sexta-feira (11/07/2025)

Dia dedicado ao encontro com idosos(as) no Centro de Convivência do Idoso. Com escuta atenta, jogos, conversas e muito carinho, os missionários(as) construíram pontes entre gerações e terminaram o encontro com um bailão. À noite, houve uma festa julina que promoveu a confraternização entre os missionários(as), equipe e estudantes do projeto Rondon (que se integraram à programação de toda a Missão Universitária).

Sábado (12/07/2025)

No último dia, os(as) estudantes visitaram o acampamento do lanço da tainha, onde vivenciaram momentos de aprendizado com pescadores(as) locais. A cultura caiçara, a sabedoria popular e a partilha de histórias marcaram esse encerramento simbólico da missão.

Missionários(as) se alimentaram da tainha assada, fruto do trabalho dos(as) pescadores(as) locais. | Foto: Ir. Nathan Costa, fms.

Gabriela Lima, estuda Administração na PUCPR, tem 22 anos, e avalia que a missão proporcionou múltiplos aprendizados e experiências marcantes. “Conheci pessoas, lugares e um pouco da cultura local. Cada encontro desta semana me proporcionou uma nova experiência, um saber diferente e uma percepção mais profunda sobre o verdadeiro significado de missão. (...) Agradeço a Deus por essa vivência e por cada pessoa que passou por mim nesses dias”, relatou.

Missão Universitária: a inspiração na vida do Ir. Henri Vergès segue viva

Nascido na França, o Irmão Henri foi martirizado em 1994, na Argélia, onde atuou por 25 anos. Ele teve uma destacada atuação como educador e evangelizador. Seu trabalho é reconhecido pelo respeito ao islamismo do país (inspirando entre os jovens a importância do diálogo inter-religioso e desejo de paz entre os povos e nações), pela perseverança em meio às adversidades (propagando os valores do cristianismo em meio às limitações políticas, culturais e sociais de seu tempo e território de atuação) e pelo valor dado aos ideais maristas. Uma de suas imagens mais fortemente representativas, amplamente difundida entre Maristas leigos(as) e de vida consagrada, traz o religioso utilizando o avental em um jardim, símbolo do serviço, da simplicidade, do amor ao trabalho, em contato direto com a natureza, sem abrir mão do sorriso no rosto.

Este é um dos registros fotográficos do Ir. Henri Vergès mais difundidos pelo Instituto Marista, que em muito sintetiza o carisma e o legado do Irmão.

Este é um dos registros fotográficos do Ir. Henri Vergès mais difundidos pelo Instituto Marista, que em muito sintetiza o carisma e o legado do Irmão.

* Diego Henrique da Silva Alves, Província Marista Brasil Centro-Sul.